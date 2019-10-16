"Я был особо поражен" - Сайдик увидел, как возобновляют мост в Станице Луганской

4 октября в Станице Луганской открыли временный мост через реку Северский Донец. Фото - Луганская ОЦВА

Темпы строительства моста через Северский Донец в Станице Луганской - впечатляют. Об этом заявил представитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик.

"В конце прошлой недели я провел два дня на востоке Украины, где, в частности, ознакомился с ситуацией в Станице Луганской. Меня особенно поразили темпы работ по ремонту моста через реку Северский Донец", - сказал Сайдик.

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В то же время, он отметил, что в последнее время вдоль линии разграничения возросло количество нарушений режима тишины.

"Я видел большое достижение, которое облегчает пересечение линии соприкосновения для гражданского населения. Напомню, что началу ремонтных работ предшествовали три года переговоров. К сожалению, не могу положительно оценить соблюдение режима прекращения огня, число нарушений которого в последнее время резко возросло", - заявил Сайдик.

24 сентября Украина начала строить временный мост через реку Северский Донец в городе Станица Луганская Луганской области. Там проходит единственный маршрут контрольно-пропускного пункта, объединяющий свободную Украину и оккупированные территории. Войска на километр от моста в обе стороны развели 26 июня.