90-летняя женщина пожертвовала бойцам на Донбассе огромную сумму денег

Бабушка из Западной Украины передала фонду $ 10 тысяч. Фото: РБК-Украина

Бабушка из Западной Украины пожертвовала $ 10 тысяч волонтерам, которые помогают военным в Донбассе.

В благотворительной организации "Вернись живым" сообщили, что такие средства им перечислила женщина старше 90 лет.

Эту сумму фонд хочет потратить на помощь бригадам, чьи пункты постоянной дислокации находятся в Ивано-Франковской, Львовской, Волынской и Закарпатской областях.

"Мы не можем публиковать ее фото и называть ее имя, но можем рассказать, что она, простая женщина, следит за страницей фонда в Facebook, знает как зовут наших сотрудников и, конечно, болеет за будущее Украины", - говорится в публикации.

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Волонтеры рассказали, что плакали от радости. Причиной этого стала не сумма денег, а сам поступок патриотки.

"Дело в том, что в своем возрасте "за 90" женщина говорит: "Очень хочу помочь выиграть войну. Вы за меня не волнуйтесь - деньги на лекарства себе оставила!", - передали слова бабушки.

Волонтеры собирают деньги на тепловизоры для кораблей Вийськво-морских сил Украины. Недавно фонд уже передал один "ночник" на буксир "Корец". Это тот самый корабль, осенью успешно прошел Керченский пролив.