40 минут били в колокол: Иловайская трагедия прозвучала в жутких подробностях

29 августа в колокол возле Залы Памяти погибших защитников Украины били в течение 40 минут Фото: facebook.com/ctrs.mou/

29 августа в колокол возле Залы Памяти погибших защитников Украины били в течение 40 минут. За это время успели вспомнить всех Героев, погибших под Иловайском в 2014 году.

На странице "Военного телевидения Украины" в Facebook, отметили, что траурный звон раздался 223 раза.

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"В этот день звон ллился 40 минут, диктор назвал 223 имени Героев, погибших 29 августа, из них 147 военнослужащих Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

29 августа 2014-го российские войска коварно расстреляли украинских военных, выходящих из города Иловайск Донецкой области. Президент Украины Владимир Зеленский издал указ о чествовании 29 августа - Дня памяти защитников Украины.