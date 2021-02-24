20 обстрелов за сутки. ВСУ понесли новые потери

ВСУ на Донбассе ппонесли новые потери. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 23 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 20 нарушений режима прекращения огня.

В результате вражеских обстрелов у Зайцево один военный погиб, еще один - получил ранения. Там вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали украинские позиции из минометов 82-го калибра и гранатометов различных систем. Еще одного раненого имеем у Песков. Там враг бил с крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия, сообщили в штабе ООС.

Горяче было и недалеко от Красногоровки. Противник вел огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. С гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов российско-оккупационные войска открывали огонь неподалеку Шумов, а у Причепиловка и Катериновки - еще и из стрелкового оружия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В пожаре на Донбассе погибли 3 украинских военных

В районе Авдеевки, Луганского, Золотого-4 и Мироновского противник совершил по несколько выстрелов из станковых противотанковых гранатометов, а неподалеку Гнутово - с автоматических станковых гранатометов. Вблизи Павлополя и Новоселовки второй - враг открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов.

"На обстрелы противника украинские воины давали адекватный ответ", - говорят в штабе.

С начала текущих суток, 24 февраля, нарушений со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Новое обострение ситуации на временно оккупированных территориях Донбасса может состояться в конце весны 2021 года. Оно неизбежно. Кремль не оставит попытки продавить нас силой. Россия уже приняла решение по Донбассу.