9 июня оккупанты на Донбассе 26 раз нарушили режим прекращения огня.
Восемь раз они применяли запрещенные Минскими соглашениями 122 мм артиллерии, а также миномети калибра 120 и 82 мм - сообщили в штабе ООС.
Террористы также обстреливали наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" противник 20 раз обстрелял позиции Объединенных сил:
шесть раз Водяное - из артиллерийских систем калибра 122 мм, а также 120 мм и 82 мм минометов, гранатометов различных систем, стрелкового оружия;
четыре раза в районе населенного пункта Талаковка - с 120 мм минометов; вооружение БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
два раза Павлополь - противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы;
дважды Гнутово - гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие;
район населенного пункта Верхнеторецк - из минометов калибра 120 мм;
два раза населенный пункт Пески - гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы;
Авдеевка - крупнокалиберные пулеметы;
окраине села Березовое - противотанковые управляемые ракеты и автоматические гранатометы;
Невельское - крупнокалиберные пулеметы.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ" позиции наших защитников были обстреляны шесть раз:
Дважды вблизи населенного пункта Новоалександровка - с 120 мм и 82 мм минометов, вооружения БМП, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
два раза Зайцево - с автоматических гранатометов крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
дважды в районе Новолуганское - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Вследствие вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащей Минским договоренностям.
По данным разведки 9 июня 10 оккупантов ранили и уничтожили одну единицу военной техники.
С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил два раза.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" враг совершил один обстрел позиций украинских защитников:
вблизи населенного пункта Піщовик - с станковой противотанкового гранатомета.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Північ" враг совершил один обстрел:
Зайцево - минометы калибра 120 мм.
Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.
Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель выдвинула обвинения против украинских военных.
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