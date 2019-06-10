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понедельник, 10 июня 2019 10:04

10 оккупантов ранили, технику уничтожили: как минули сутки на Донбассе

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10 оккупантов ранили, технику уничтожили: как минули сутки на Донбассе
Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня. Фото: marker.ua

9 июня оккупанты на Донбассе 26 раз нарушили режим прекращения огня.

Восемь раз они применяли запрещенные Минскими соглашениями 122 мм артиллерии, а также миномети калибра 120 и 82 мм - сообщили в штабе ООС.

Террористы также обстреливали наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" противник 20 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

шесть раз Водяное - из артиллерийских систем калибра 122 мм, а также 120 мм и 82 мм минометов, гранатометов различных систем, стрелкового оружия;

четыре раза в районе населенного пункта Талаковка - с 120 мм минометов; вооружение БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

два раза Павлополь - противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы;

дважды Гнутово - гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие;

район населенного пункта Верхнеторецк - из минометов калибра 120 мм;

два раза населенный пункт Пески - гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы;

Авдеевка - крупнокалиберные пулеметы;

окраине села Березовое - противотанковые управляемые ракеты и автоматические гранатометы;

Невельское - крупнокалиберные пулеметы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ" позиции наших защитников были обстреляны шесть раз:

Дважды вблизи населенного пункта Новоалександровка - с 120 мм и 82 мм минометов, вооружения БМП, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

два раза Зайцево - с автоматических гранатометов крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

дважды в районе Новолуганское - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащей Минским договоренностям.

По данным разведки 9 июня 10 оккупантов ранили и уничтожили одну единицу военной техники.

С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил два раза.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" враг совершил один обстрел позиций украинских защитников:

вблизи населенного пункта Піщовик - с станковой противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Північ" враг совершил один обстрел:

Зайцево - минометы калибра 120 мм.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель выдвинула обвинения против украинских военных.

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  • Усилить торговые санкции, запретить возить любые товары на оккупированный Донбасс
  • Границы для товаров должны быть открыты полностью
  • Свой вариант (в комментариях)
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