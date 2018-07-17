– Дівчата, ви звідки? – питає англійською турок із татуюванням на грудях двох дівчат біля басейну в турецькому місті Белек.

Якраз закінчився Рамадан. Місцевих відпочивальників у готелі значно побільшало.

– Із Росії, – відповідають.

– Вау. Супер!

Згадки про окупацію Криму і частини Донбасу, війну в Сирії, отруєння в Солсбері й збитий турками російський військовий літак 2015-го не стримують чоловіка у бажанні познайомитися з росіянками. До компанії приєднуються його друзі. Він іде до бару по коктейлі. Зав'язується балачка.

Тим часом біля моря на піску грають у футбол поляки, турки, німці, росіяни. Потім обговорюють Кубок світу. Росіяни запевняють, що в них у країні – все добре.

Увечері в кальян-барі на зручному дивані – пара з РФ:

– Мне реально стыдно за наш народ. За нашу власть. А Путин – гад, – каже хлопець.

Потім – до офіціанта, який теж із Москви:

– А у вас есть что-нибудь покурить "интересного"?

І наспівує:

Это Россиюшка, хлебная корочка,

Иконка на полочке, икорка под водочку.

Это Россия, красная корочка,

Первая ходочка – руки в наколочках.

– Ну опять ты поешь это. Сколько можно? – дорікає дівчина.

– Но ведь правда же