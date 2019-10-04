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Сергей Демчук
Сергей Демчук
05 октября 2019
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За мир
– Нам у школі сказали принести камінь. Розміром із кулак, – каже донька днями. – І щоб одна сторона була пласка. Наступного ...
суббота, 05 октября 2019 17:05
Сергей Демчук
Сергей Демчук
Журналист

За мир

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– Нам у школі сказали принести камінь. Розміром із кулак, – каже донька днями. – І щоб одна сторона була пласка.

Наступного дня забираю її зі школи. Бере за руку й веде до клумби. Вона всіяна розмальованими камінцями. На всіх написано "Ми за мир". Донька знайшла свій і з гордістю показує. Це завдання виконували всі молодші класи.

Тим часом співак Олег Винник знявся у проекті #ВсемМир із російськими зірками, які підтримали політику Кремля щодо України й анексію Криму.

– Крим не наш на сьогодні. Ми будемо кричати, що наш? Чому ж ми нічого не вирішуємо. За Крим не помер жоден солдат, – сказав пізніше телеканалу СТБ. – Я не вважаю, що півострів дорожчий за життя, долі наших людей, українців, співвітчизників. Десятки тисяч загинули в цій незрозумілій війні, яка називається АТО. І кінця цьому поки що немає.

За участь у флешмобі Винник потрапив до бази центру "Миротворець".

Про мир казав і президент Володимир Зеленський на Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй:

– Україна завжди демонструвала світу готовність забезпечувати мир цивілізованим шляхом. І робила кроки на шляху до міжнародної безпеки. Відмовилася від ядерного потенціалу, що був більший, ніж у Великої Британії, Франції та Китаю разом узятих.

Ще й процитував другорядного героя роману Ернеста Гемінґвея "Прощавай, зброє": "Війну неможливо виграти перемогами. Той, хто виграє війну, ніколи не перестає воювати".

– Чому ж не закінчується війна? – питає донька. – Всі ж за мир

Автор: Сергій ДЕМЧУК
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