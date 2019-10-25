– Ми – не Росія, яка обіграла Шотландію і всім розповідає, що виграє Євро, – сказав після перемоги над Португалією нападник збірної України Роман Яремчук.

Ці слова здійняли в Росії справжню бурю. На компліменти не скупляться ні користувачі соцмереж, ні знаменитості. Коментатор Василь Уткін, який під час Євро-2012 працював на українському каналі "Футбол", обізвав Романа Яремчучелом.

Колишній нападник київського "Динамо" Сергій Юран, який давно оселився в Москві, розродився гнівною тирадою: "Таких футболістів називають футболістіками. З українських гравців, які виступають у топ-клубах, можна згадати лише Зінченка. Завдяки російському чемпіонату. Його взяли в Уфу, а потім поїхав далі".

Юрана в Україні називають зрадником, бо ухитрився перебігти двічі: пограв у київському "Динамо" і пере­йшов до московського "Спартака", а згодом – у збірну РФ. Юрану відповів наш коментатор Віктор Вацько, натякнувши на його тренерську кар'єру в одній із нижчих російських ліг:

"Колись у київському "Динамо" в Юрана було прізвисько Барсик. Ось вам реакція чистого Барсика на слова Роми Яремчука про те, що до успіху треба ставитися спокійно. І на тлі рівня Юрана-тренера Яремчук – не футболістик, а футболістище. Як Зідан", – написав у Twitter.

Тим часом Роман Яремчук відповів як справжній нападник. Забив 19 жовтня свій п'ятий гол у чемпіонаті Бельгії