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Батюшці теж їсти треба
– Нас будут резать, как в 1917 году. Мы уже это проходили. История по спирали движется, – каже парафіянка Московського патріархату, ...
суббота, 12 мая 2018 09:05
Сергей Демчук
Сергей Демчук
Журналист

Батюшці теж їсти треба

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– Нас будут резать, как в 1917 году. Мы уже это проходили. История по спирали движется, – каже парафіянка Московського патріархату, мати п'ятьох дітей.

Ідуть сім'єю на вечірню службу.

– За что нас убивать? За русский язык? Понимаю, что ты на украинском разговариваешь, потому что тебе это для работы нужно. А мы привыкли на русском. Зачем нас за это преследовать?

Очевидно, не вона одна з парафіян Московського патріархату боїться переслідувань. Як і зрозуміло, хто і для чого залякує цих людей. Адже тоді не лише на Донбасі й у Криму Путіну буде кого захищати, а й, наприклад, на Поліссі.

– Найсмішніше те, що він намагався втекти. СБУшники за ним навколо "Сільпо" бігали в центрі міста, – розповідає приятель про священика Московського патріархату з Коростенського району, який одночасно працював головою сільради. – Взяв 7,5 тисячі хабара за те, що приписав когось у селі. Вимагав на тисячу більше, але зробив знижку. І що ти думаєш? Місцеві баби виправдовують його, кажуть: "Батюшці теж щось їсти треба".

Згодом священика відпустили. Щоб Путіну було кого захи­щати?

Автор: Сергій ДЕМЧУК
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