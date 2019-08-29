Звезда фильма "Назад в будущее" впервые приедет в Украину

Актер Кристофер Ллойд впервые посетит Украину Фото: oglyanis.mirtesen

21 и 22 сентября американский актер Кристофер Ллойд впервые посетит Украину.

Самый известный путешественник во времени станет хедлайнером Comic Con Ukraine 2019.

Владелец трех наград "Эмми", актер фильмов "Семейка Адамсов", "Кто подставил кролика Роджера", "Мой любимый марсианин", "Пролетая над гнездом кукушки" запомнился многим зрителям.

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На его счету десятки ролей в сериалах "Грань", "Чак", "Ясновидец", "Назад в будущее", "Такси". Актер стал единственным реальным персонажем игры Toonstruck и озвучил Эммета Брауна в игре по мотивам фантастической трилогии.

Встретиться с актером можно будет на Арт Заводе Платформа. Оба дня будет общение с актером на главной сцене, фотосессия и автограф-сессия.

21-22 сентября в Киеве на территории Арт-завода Платформа второй раз пройдет международный конвент современной поп-культуры Comic Con Ukraine 2019. В прошлом году фестиваль посетило более 20 000 фанатов.