"Золота дзиґа" ввела номинацию в честь Юрия Минзянова

7 ноября Юрия Минзянова нашли мертвым в его киевской квартире. Причину смерти пока не установили. Фото: uafilmacademy.org

В честь украинского кинопродюсера Юрия Минзянова, который умер 7 ноября, введено новое название номинации Национальной премии "Золота Дзиґа".

"В память о нашем друге, настоящем профессионале своего дела, мы предложили Украинской киноакадемии увековечить память о Юрии в названии одной из номинаций - "Лучший короткометражный игровой фильм". Он с особым трепетом относился к своим короткометражным проектам, в работе над которыми открывал новые таланты", - говорит член правления Украинской киноакадемии Влад Ряшин.

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Минзянов спродюсировал драму "Плохие дороги" Натальи Ворожбит, которая попала в конкурсную программу "Неделя критики" 77-го Венецианского международного кинофестиваля. Также получила 3 награды национальной премии кинокритиков "Кіноколо".

"Венецианский, вместе с Берлинским и Каннским, - 1 из 3 самых крутых фестивалей, куда мечтают попасть кинематографисты, - говорил Минзянов. - Не ожидал, что нас отберут на конкурсе. Казалось, что о нашей войне Европа забыла. Мир сегодня занят другими проблемами. Тем более в прошлом году в Венеции победила "Атлантида" режиссера Валентина Васяновича. Думал, что не захотят во второй раз брать подобную тему.

Искали актеров, которые не появляются в сериалах и не снимались в прокатном кино. Чтобы лица не отождествлялись с другими образами. Среди исполнителей ролей - Марина Климова из Одесского театра имени Василько, у которой была сцена с обнажением. Многие актрисы отказываются сниматься, если в сценарии есть такие эпизоды. Также поразила Оксана Черкашина из столичного Театра на левом берегу, исполнившая роль военного врача, и Юрий Кулинич, который сыграл боевика.

У нас большие перспективы на международном рынке. Есть договоренность с испанским кинопрокатчиком. Также нами заинтересовались в США.

Юрий Минзянов родился 29 марта 1956 года в Казани. Окончил режиссерский факультет ВГИКа 1979 года. Впоследствии работал на телеканалах, а 2016-го создал собственный продакшн "Кристи фильм", которую возглавлял вместе с сыном Дмитрием. Спродюсировал ленты "Припутни", "Секс и ничего личного,"Бесславные крепостные","Плохие дороги" и другие. Юрий Минзянов был членом Украинской и Европейской киноакадемии.