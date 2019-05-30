Жаждущие тела в темном кинотеатре: куда пойти на свидание в июне

Фестиваль эротического кино Best Erotic Shorts пройдет в украинских кинотеатрах с 30 мая по 5 июня.
81 минуту на экране будут показывать короткометражные ленты откровенного содержания. Их создали режиссеры из Польши, США, Бразилии, Великобритании, Испании, Швеции, Франции и Италии.
Трейлер фестиваля заблокировал YouTube из-за "нарушения политики в отношении изображения обнаженного тела или содержания сексуального характера".
Gazeta.ua предлагает ознакомиться с программой.
Воспоминания минувшего лета
реж. Куба Грижевски, Иво Кранковская
Варшава, середина 80-х годов прошлого века. Рождественская вечеринка с родителями наконец завершилась. Однако, неожиданно Бася увидела на улице кого-то, кого она очень хорошо знает. В этот момент и началась самая интересная часть вечера.
Два икса
реж. Серафима Серафимова
Этот фильм показывает, что существует альтернатива господствующим фильмам для взрослых. "Два икса" - это исследование страсти, желаний и похоти, предлагающий новый, свободный от чувства вины, способ получения удовольствия.
Сексуальная
реж. Женевьев Альберт
Фрэнсис хочет заняться любовью с Кларой. Но Клара не имеет сильного желания делать это. Милая и трогательная история о супружеской жизни и место секса в ней.
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Влияние
реж. Гектор Романс
Сигур устраивает вечеринку в честь своего дня рождения. Однако все происходит не так, как планировалось. В какой-то момент именинник рискует потерять контроль над ситуацией и над самим собой.
Шоколадное мороженое
реж. Садрак Жморк
Жизнь слишком коротка для того, чтобы проживать его без секса и вкусной пищи. Мария накрывает стол на двоих и имеет большие планы на этот ужин.
Зеркало
реж. Джулиана Милейро
Незначительные конфликты в ванной комнате показывают, что семейная жизнь пары уже не такая счастливая, как раньше. Вдруг их отражения в зеркале оживают и начинают жить своей жизнью. То, что вызывает ссоры с одной стороны зеркала, воспринимается как нечто смешное и незначительное по другую сторону.
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Чистый экран
реж. Хавьер Фариас
Серджио приходит в кафе со своим ноутбуком и сразу обращает внимание на Лауру, красивую и умную женщину. Не решается подойти и создает собственную фантазию с ней с помощью своего монитора и эротических сайтов.
Удовольствие
реж. Ниндзя Тибер
За кулисами порносъемки актеры тренируются и практикуют различные позы. Ходят слухи, что одна из девушек имеет большие амбиции и собирается сделать что-то очень рискованное во время одной из сцен.
Сигналь, если ты возбужден
реж. Джо Лони
Молодому музыканту Серджио чрезвычайно не повезло. Он стал вынужденным слушателем грязных истории старого развратника-таксиста.
В прокат вышла украинская романтическая комедия "DZIDZIO Первый раз" режиссера Михаила Фомы. Gazeta.ua предлагает свой обзор премьеры.
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