Жаждущие тела в темном кинотеатре: куда пойти на свидание в июне

Фестиваль эротического кино Best Erotic Shorts пройдет в украинских кинотеатрах с 30 мая по 5 июня.

81 минуту на экране будут показывать короткометражные ленты откровенного содержания. Их создали режиссеры из Польши, США, Бразилии, Великобритании, Испании, Швеции, Франции и Италии.

Трейлер фестиваля заблокировал YouTube из-за "нарушения политики в отношении изображения обнаженного тела или содержания сексуального характера".

Gazeta.ua предлагает ознакомиться с программой.

Воспоминания минувшего лета

реж. Куба Грижевски, Иво Кранковская

Варшава, середина 80-х годов прошлого века. Рождественская вечеринка с родителями наконец завершилась. Однако, неожиданно Бася увидела на улице кого-то, кого она очень хорошо знает. В этот момент и началась самая интересная часть вечера.

Автор: vimeo.com Кадр из фильма "Воспоминания минувшего лета"

Два икса

реж. Серафима Серафимова

Этот фильм показывает, что существует альтернатива господствующим фильмам для взрослых. "Два икса" - это исследование страсти, желаний и похоти, предлагающий новый, свободный от чувства вины, способ получения удовольствия.

Автор: facebook.com/luffestiva Кадр из анимации "Два икса"

Сексуальная

реж. Женевьев Альберт



Фрэнсис хочет заняться любовью с Кларой. Но Клара не имеет сильного желания делать это. Милая и трогательная история о супружеской жизни и место секса в ней.

Автор: bommer.com.ua Кадр из фильма "Сексуальная"

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Влияние

реж. Гектор Романс



Сигур устраивает вечеринку в честь своего дня рождения. Однако все происходит не так, как планировалось. В какой-то момент именинник рискует потерять контроль над ситуацией и над самим собой.

Автор: bommer.com.ua Кадр из фильма "Влияние"

Шоколадное мороженое

реж. Садрак Жморк



Жизнь слишком коротка для того, чтобы проживать его без секса и вкусной пищи. Мария накрывает стол на двоих и имеет большие планы на этот ужин.

Автор: Helado Кадр из фильма "Шоколадное мороженое"

Зеркало

реж. Джулиана Милейро



Незначительные конфликты в ванной комнате показывают, что семейная жизнь пары уже не такая счастливая, как раньше. Вдруг их отражения в зеркале оживают и начинают жить своей жизнью. То, что вызывает ссоры с одной стороны зеркала, воспринимается как нечто смешное и незначительное по другую сторону.

Автор: kinofilms.ua Кадр из фильма "Зеркало"

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Чистый экран

реж. Хавьер Фариас

Серджио приходит в кафе со своим ноутбуком и сразу обращает внимание на Лауру, красивую и умную женщину. Не решается подойти и создает собственную фантазию с ней с помощью своего монитора и эротических сайтов.

Автор: kinofilms.ua Кадр из фильма "Чистый экран"

Удовольствие

реж. Ниндзя Тибер

За кулисами порносъемки актеры тренируются и практикуют различные позы. Ходят слухи, что одна из девушек имеет большие амбиции и собирается сделать что-то очень рискованное во время одной из сцен.

Автор: bommer.com.u Кадр из фильма "Удовольствие"

Сигналь, если ты возбужден

реж. Джо Лони

Молодому музыканту Серджио чрезвычайно не повезло. Он стал вынужденным слушателем грязных истории старого развратника-таксиста.

В прокат вышла украинская романтическая комедия "DZIDZIO Первый раз" режиссера Михаила Фомы. Gazeta.ua предлагает свой обзор премьеры.