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вторник, 11 февраля 2020 10:47

"Запрещать - это неправильно" - Бородянский о гастролях украинских артистов в РФ

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&quot;Запрещать - это неправильно&quot; - Бородянский о гастролях украинских артистов в РФ
Культурная сфера является тем, что нормирует отношения между странами, добавил Бородянский. Фото: РБК-Украина.

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский считает, что неправильно запрещать украинским артистам гастролировать в России.

"Относительно запретов, санкций и прочее - это сложный вопрос, потому что запрещать - это неправильно, я считаю", - заявил он в интервью "РБК-Украина".

Культурная сфера является тем, что нормирует отношения между странами, добавил Бородянский. Однако он категорически против такого нормирования отношений с РФ.

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По его словам, сейчас у Украины – "ненормальные отношения с Россией, поскольку она - наш враг".

"И я считаю, когда наши артисты ездят в Россию выступать - это автоматически приводит к унормированию отношений. Я точно с этим не могу согласиться", - подчеркнул он.

Сейчас проходит доработку законопроекту о дезинформации на основе полученных замечаний. Об этом в эфире ток-шоу "Обратный отсчет" на Общественном телевидении сказал министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

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