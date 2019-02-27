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четверг, 28 февраля 2019 21:45

Выступят исполнители песен мультфильма "Жил-был пес"

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Автор: facebook.com
  Фольклорные коллективы "Яворина" и "Горлиця" с Полтавщины будуть петь в киевском Музее Ивана Гончара
Фольклорные коллективы "Яворина" и "Горлиця" с Полтавщины будуть петь в киевском Музее Ивана Гончара

2 марта в киевском Музее Ивана Гончара состоится концерт "Багатоголосся Полтавщини". Будут выступать фольклорные группы "Яворина" из села Солоница и "Горлиця" из села Пулинцы Лубенского района Полтавской области. В 1982 году они спели песни для мультфильма "Жил-был пес" режиссера Эдуарда Назарова, созданного по мотивам украинской народной сказки "Сирко".

Организаторы мероприятия приглашают посетителей "услышать любимые песни и увидеть людей, голосом которых поют украинцы в известной мультипликационной ленте". А также "узнать подробности научно-детективного расследования" о настоящих исполнителях музыки к картине.

"Мультик "Жил-был пес" стал легендарным, любимым и одним из самых популярных конца ХХ века даже за пределами Украины. Фразы из фильма широко цитируемые в повседневном быту, а шуточная песня "Та косив батько, косив я" и протяжная "Ой там на горі" известны каждому. История озвучивания анимационного фильма таит в себе детективные тайны. Песни, ставшие народными хитами, традиционно приписывали известной фольклорной группе "Древо" из села Крячковка, что на Полтавщине. Украинские ученые, много лет исследующие традиции этого региона, нашли основания для опровержения общеизвестной версии авторства музыки, которая звучит в мультике", - говорится в описании концерта на странице в Facebook.

На мероприятии также выступит искусствовед Анна Пелина, которая исследовала историю исполнителей. Расскажет о результатах своего научного расследования.

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Солоницкий коллектив "Яворина" существует с 1973 года. Это первый в Лубенском районе ансамбль, которому присвоили звание народного.

Коллектив "Горлиця" из Пулинцов создали в 1977-м. Функционировал сначала на базе Пулинского сельского клуба, а впоследствии при Исковецком доме культуры. В своем репертуаре имеет более 700 произведений.

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