Выставки в садах: как творить искусство во время пандемии

Фото: предоставила Карина Дорошенко

Общественная организация "Місто-сад" презентовала результаты своей деятельности в рамках проекта "Творимо мистецтво в шкільному саду".

В Киеве команда собрала представителей школьных команд и поделилась опытом реализации пяти выставок под открытым небом в школьных садах. Участниками проекта стали команды учащихся из городов Украины с населением до 100 тыс. Такими были условия конкурса, которые объявляли исполнители проекта при информационной поддержке Министерства образования и науки.

Творили искусство в школьном саду 5 школ:

- Переяславская школа №3;

- Специализированная школа №9 в Александрии;

- Лицей "Лидер" в Смеле;

- ООШ №5 в Новограде-Волынском;

- Школа-детский сад №6 в Казатине.

За полгода подготовки у учащихся были онлайн-лекции проектного обучения, мастер-классы по макетированию, архитектуре, шрифтовом наполнении и тому подобное. Главным куратором проекта стала Алевтина Кахидзе, которая помогала ученикам воплотить выставки. Также над проектом работали: Евгения Кулеба (руководитель проекта), Мария Борисова (менеджер образовательного направления), Карина Дорошенко (менеджер по коммуникациям), Елена Орап (архитектор), Дарья Подольцева (дизайнер).

В рамках проекта были созданы специальные конструкции стендов. Их разрабатывала архитектор Елена Орап. Десять стендов имеют возможность различного расположения, поэтому каждая новая выставка в школах будет уникальной. А специальные бетонные крепления могут превращаться в уличную мебель в период между выставками.

Для всех же, кто не стал участником проекта, команда ОО "Місто-сад" запустила образовательный онлайн-курс "Виставки в садах". 10 лекций дают пошаговую инструкцию, как создать выставку под открытым небом, с чего начать, и как реализовать. Лекции читают художники и кураторы, которые делятся своим практическим опытом: Алевтина Кахидзе, Станислав Турина, Елена Орап, Анатолий Белов, Ольга Шишлова, Ксения Малых. Курс является бесплатным и доступен для всех по регистрации на сайте: https://misto-sad-curator.com.ua/.

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В дальнейшем команда "Місто-сад" будет делиться своим опытом воплощения выставок в садах. Ведь галереей может стать сад, парк или сквер в каждом городе. А выставки под открытым небом безопасны даже в условиях пандемии.

За последние года в Киеве увеличилось количество жилых комплексов, мостов, торговых и офисных центров, магазинов и других видов инфраструктуры. Зато стало меньше парков и зеленых районов.