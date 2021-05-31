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понедельник, 31 мая 2021 20:01

Грязный воздух. "Мертвые дома" - как должен изменится Киев через 10 лет
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30 мая в Киеве отмечали День города. Праздновали на Майдане Независимости, Андреевском спуске, Певческом поле, возле Арки дружбы народов и еще примерно на 10 локациях.

За последние года в Киеве увеличилось количество жилых комплексов, мостов, торговых и офисных центров, магазинов и других видов инфраструктуры. Зато стало меньше парков и зеленых районов.

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Gazeta.ua спросила у киевлян: какой они хотят видеть столицу за 10 лет?

Автор: Лилия Мыцко
 

Рената, 31 год:

Я вижу Киев через 10 лет чистым и экологичным. Воздух сейчас очень загрязняет мусороперерабатывающий завод, строительства, дороги. Вместо парков и деревьев - квартиры, а парковок нет. Машину надо оставлять неизвестно где. Также нет в общественных местах установок для людей с инвалидностью или хотя бы туалетов специальных.

Автор: Лилия Мыцко
 

Николай, 25 лет:

Хочу, чтобы больше исторических памятников восстановили, потому что все забросили. Киев - город с древней историей, а сейчас строят только новые жилые комплексы. Город становится каменным. Еще бы остатки коммунизма убрали из столицы, было бы хорошо. Все напоминает о советских временах.

Автор: Лилия Мыцко
 

Виктория, 37 лет:

Должно быть много туристических локаций, а не только спуски и площадь. Гости столицы скапливаются в одном месте, а киевляне не очень хотят шума в выходные дни. Хочу, чтобы в Киеве было много зелени, не было "мертвых" домов. ЖК построили, люди покупают квартиры для того, чтобы сдавать. Когда нет жителей, то в окнах не горит свет. Кажется, что город пустует.

Автор: Лилия Мыцко
 

Роман, 27 лет:

Я мечтаю о том, чтобы было чисто. В селах даже больше заботятся об этом, чем в столице. В центре нет мусорников, спят бездомные, ломаются скамейки в парках, на заборах граффити. Надо больше заботиться о внешней культуре, чтобы можно было назвать Киев европейской столицей.

Автор: Лилия Мыцко
 

Юлия, 38 лет:

Должны позаботиться о дорогах в столице. Сюда переезжают из других городов, чтобы найти работу. С каждым годом увеличивается количество жителей, а с ними - машин. Даже в выходные дни приходится стоять в пробках.

Автор: Лилия Мыцко
 

Егор, 27 лет:

У меня возле дома нет детских садов и аптек. Хочу, чтобы через 10 лет везде было удобно, была развита инфраструктура. Также в Киеве плохие условия в общественном транспорте. Едешь на работу - и уже не хочется ничего. Столица может стать похожей на европейские города, но для этого надо постараться.

День Киева начали в 1982 году. Именно тогда в Украине отпраздновали 1500-летие со условной даты основания города. Статус столицы Украины Киев получит только в 1934 году.

Автор: Лилия МЫЦКО
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