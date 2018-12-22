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суббота, 22 декабря 2018 15:18

Вышел трейлер новой украинской комедии

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Вышел трейлер новой украинской комедии
Показали трейлер комедии "Продюсер". Фото: "Корреспондент"

В сети появился трейлер новой украинской комедии "Продюсер".

В ленте главных героев сыграли звезды украинского шоу-бизес, сообщает РБК-Украина.

"Зрители смогли увидеть мастер-класс превосходства от Алексея Дурнева, боевой гопак народного "Зибрембо" Павла Зиброва, женские бои без правил в грязной луже, и многие другие забавне жизненные ситуации", - говорится в сообщении.

По сюжету, самоуверенный кинопродюсер на вечеринке теряет все деньги, полученные за прошлый фильм, и даже свой аванс за следующую работу. Новые съемки начинаются уже завтра, а платить за них нечем. У него очень мало времени, чтобы получить деньги и самому доставить их на съемочную площадку за городом. По дороге его ждут приключения, забавные ситуации и поучительный урок судьбы.

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Исполнителями главных ролей стали отечественные знаменитости: шоумен и телеведущий Алексей Дурнев, певицы Даша Астафьева, Мишель Андраде и Слава Каминская, певец Павел Зибров, ведущий Никита Добрынин, актер и шоумен Виктор Андриенко, дизайнер Андре Тан, спортсменка Анна Ризатдинова, "Мисс Украина "Александра Кучеренко, модель Анна Андрес, певица Санта Димопулос, шоумен и комик Дядя Жора, блогер Василий Кот (Василий Жмендак), дуэт TamerlanAlena, группа Lucky4 и певец Маркус Рива. Режиссером фильма выступил Сергей Уэйн.

На экраны кинотеатров картина выйдет на День влюбленных, 14 февраля 2019 года.

21 декабря в Львове в кинотеатре "Планета Кино" состоялся допремьерный показ украинского комедии "11 детей из Моршина" режиссера Аркадия Непиталюк. Во Львов приехали звездные герои ленты.

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