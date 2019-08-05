Вышел трейлер фильма ужасов с Моникой Белуччи

В сети появился трейлер австралийского фантастического фильма ужасов "Некромант" с Моникой Белуччи. Ролик был опубликован на YouTube-канале.
Режиссером и сценаристом ленты выступил Кия Роуч-Тернер.
В ролях также снялись Кэролайн Форд, Бен О'Тул, Дэвид Бимиш, Уилльям Чун, Чармэйн Бингва и Майкл Дункан.
Фильм рассказывает историю молодого человека по имени Говард. Он осознает, что присоединился к тайной организации некромантов в сети. Становится одним из охотников за демонами, которые овладевают душами людей с помощью смартфонов.
Выход фильма в украинский прокат ожидается 29 августа.
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