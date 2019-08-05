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понедельник, 05 августа 2019 13:59

Украинский супер-пес научился становиться невидимым

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Украинский супер-пес научился становиться невидимым
Появился новый трейлер украинского фантастического фильма "Фокстер и Макс" Фото: YouTube

В сети появился новый трейлер украинского фантастического фильма "Фокстер и Макс" режиссера Анатолия Матешко.

По сюжету 12-летний Макс сбежал из дома и спрятался под мостом. Там нашел баллончик с нано-красками. Нарисовал ними граффити собаки. Неожиданно рисунок оживает и превращается в собаку-наноробота с супервозможностями. Об этом узнает опасный преступник, который начинает за ними охотиться.

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В видео главный герой пес-супергерой Фокстер становится невидимым.

Над сценарием фильма работали канадский сценарист Скотт Паризьен и Анастасия Матешко.

Фильм снят по заказу Госкино. Премьера во всех кинотеатрах страны состоится 19 сентября.

Ежегодно в Украине создают все больше фильмов. Украинские режиссеры радуют зрителей - как количеством, так и качеством новых работ. Подборку самых ожидаемых фильмов предлагает Gazeta.ua

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