Вышел тизер драматического киномюзикла "Вестсайдская история" Стивена Спилберга

"Вестсайдская история" написана по мотивам шекспировской "Ромео и Джульетта". Фото: скрин с видео

В сети появился официальный тизер новой ленты режиссера Стивена Спилберга "Вестсайдская история".

Выход фильма на широкий экран запланировали на 10 декабря 2021 года, сообщает 20th Century Studios.

"Вестсайдская история" была адаптирована для экрана с оригинального шоу на Бродвее в 1957-го. Его создавали по сценарию Артура Лорана, музыка Леонарда Бернштейна, тексты Стивена Сондгейма, концепция, режиссура и хореография Джерома Роббинса. В основу сценария положили сюжет пьесы Шекспира "Ромео и Джульетта".

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События в фильме происходят в Нью-Йорке 1950-х. Рассказывается о любви подростков Тони - Энсела Элгорт - и Марии - Рейчел Зеглер, которые влюбляются друг в друга, несмотря на то, что принадлежат к двум вражеским уличным бандам.

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