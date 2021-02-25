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четверг, 25 февраля 2021 15:06

Вышел тизер-трейлер мультфильма "Мавка. Лесная песня"

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Вышел тизер-трейлер мультфильма &quot;Мавка. Лесная песня&quot;
К созданию саундтрека привлекли этно-группу "ДахаБраха". Фото: Film.Ua

Студия Film.Ua представила первый тизер-трейлер полнометражного мультфильма "Мавка. Лесная песня", снятого по мотивам произведения Леси Украинки.

Релиз мультфильма состоится в 2022 году, сообщается на сайте Film.Ua. Он выйдет сразу на 3 языках - английском, украинском и русском.

"В Украине отмечают 150-летие выдающейся писательницы и 110-летие создания ею "Лесной песни". Выход тизера 25 февраля – в день рождения поэтессы – посвящен этим важным культурным событиям. Работа нашей команды безусловно вдохновлена творчеством Леси Украинки и ее героиней. Для нас важно выразить благодарность писательнице, а еще поделиться прогрессом и показать, что работа над мультфильмом активно продолжается. Мы приближаемся к релизу. В этом тизере продемонстрируем практически отдельную новую сцену и познакомим с некоторыми новыми персонажами", - говорится в сообщении.

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Создатели фильма отмечают, что выбор эпизода не случаен. Зубры, показанные в нем, нынче на грани вымирания. Сцена спасения животных отражает экологическую миссию мультфильма.

Особого внимания заслуживает музыка. К созданию саундтрека привлекли этно-группу "ДахаБраха" и фольклорного мультиинструменталиста Максима Бережнюка. Концепция объединения кинематографической оркестровой музыки и украинских народных инструментов в музыке к мультфильму разработали совместно с итальянским композитором Дарио Веро.

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Прима-балерина Национальной оперы Екатерина Кухар стала прототипом главной героини мультфильма " Мавка. Лесная песня". Балерина подарила ей свою пластику.

Повар снялась в видеореференсах, на основе которых художники воспроизвели движения анимационной Мавки. Это первый случай в украинской анимации, когда к воспроизведению движений персонажей мультфильма привлекут артистку балета.

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