Укрпочта презентовала марки с героями мультфильма "Мавка. Лесная песня "

Коллекционный набор состоит из почтовой марки, конверта "Первый день" и почтовой карточки. Фото: пресс служба Укрпочты

Почтовые марки с героями мультфильма "Мавка. Лесная песня ", посвященный 150-летию со дня рождения Леси Украинки, представила Укрпочта.

На них изображены главные герои анимационного фильма "Мавка. Лесная песня ", который создают по мотивам классической драмы-феерии Леси Украинки. Это Мавка, ее любимый Лукаш, а также Жабокиць Квусь - магическое лесное существо, сообщили в пресс-службе Укрпочты.

"Укрпочта через филателии продолжает популяризировать отечественные мультфильмы. Ранее мы выпустили знаки почтовой оплаты с героями "Похищенная принцесса: Руслан и Людмила". А результатом нынешнего сотрудничества с FILM.UA Group стали марки с героями мультфильма "Мавка. Лесная песня". Мы снова и снова говорим, что почтовые марки - это современно. И они могут быть интересны детям благодаря таким ярким и современным выпускам. Уверен, что эти марки станут украшением коллекций не только филателистов Украины, но и ценителей марок из других стран", - отметил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Укрпочта отменила комиссию за перевод средств

Коллекционный набор состоит из почтовой марки, конверта "Первый день" и почтовой карточки. На конверте Мавка представлена ​​в зимнем образе с Рысенком на руках, а в центре композиции волшебная Верба - сердце леса. Штемпель спецпогашения выполнен в виде магической руны Мавки, что символизирует единство 4 стихий.

Почтовую марку "Мавка. Лесная песня", которая напечатана на самоклеющейся бумаге, с 30 ноября можно приобрести в отделениях Укрпочты, в почтовом мини-маркете. Тираж марок - 100 тыс. экземпляров, их номинал - V, эквивалент 9 грн, что соответствует тарифу на отправку простой письменной корреспонденции весом до 50 г по Украине.

15 июля в обращении появились почтовые марки "Садовый жасмин" и "Лаванда". Принадлежат к серии "Садовые цветы". Марки особенные, потому что напечатаны на ароматизированной бумаге. Если потереть цветы, то можно почувствовать запах жасмина и лаванды. Также марки имеют необычную круглую форму и клеятся на конверт в формате наклейки, передает пресс-служба Укрпочты.