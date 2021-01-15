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пятница, 15 января 2021 00:45

Выпустят игру про Индиану Джонса

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Выпустят игру про Индиану Джонса
Американский актер Харрисон Форд в пятый раз сыграет археолога и искателя приключений Индиану Джонса. Новый фильм снимет режиссер "Логана" Джеймс Мэнголд. Фото: Pinterest

Выпустят игру про Индиану Джонса. Разработкой будет заниматься студия MachineGames, известная по шутерам серии Wolfenstein.

В Disney уточнили, что игра расскажет полностью оригинальную, отдельную историю, действие которой разворачивается на пике карьеры знаменитого искателя приключений.

Компания Lucasfilm, которой принадлежат права на все части ленты, запустила подразделение Lucasfilm Games. Создали специально для видеоигры.

Издательство Bethesda представило тизер.

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Сейчас снимают пятую часть приключенческого фильма "Индиана Джонс". Выйдет 28 июля 2022 года. Впервые с 1981 года будет снимать не Стивен Спилберг. Он останется продюсером ленты. Режиссером же стал кинематографист Джеймс Мэнголд, снявший супергеройский боевик "Логан: Росомаха" и биографическую драму "Аутсайдеры".

78-летний Харрисон Форд вернулся к роли археолога и искателя приключений. Сыграет его в последний раз, но кинофраншиза не завершится. Появятся новые персонажи, которые станут героями спин-офа.

Также у "Индианы Джонса" может появиться приквел. На главную роль в нем рассматривают звезду "Мира Юрского периода" и "Стражей галактики" Криса Пратта.

Провал Cyberpunk 2077 обошелся разработчикам в $1 млрд.

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