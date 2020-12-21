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понедельник, 21 декабря 2020 10:04

Провал Cyberpunk 2077 обошелся разработчикам в $1 млрд

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С начала декабря акции польской компании СD Projekt RED упали почти в 2 раза.

Об этом сообщает The Next Web.

4 декабря, перед релизом видеоигры Cyberpunk 2077, акции студии достигли максимума, но сразу же после ее выхода просели на 46%. Компания начала нести потери с того же дня, как начали публиковаться первые обзоры на игру.

Автор: The Neat Web
 

По данным Bloomberg, за первые дни после релиза компания потеряла $1 млрд в капитализации.

Еще на 20% акции СD Projekt RED упали после того, как Sony Interactive Entertainment убрала Cyberpunk 2077 из магазина видеоигр PlayStation Store и пообещала, что вернет деньги за нее тем геймерам, которые недовольны ее качеством.

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Cyberpunk 2077 - видеоигра от польской студии CD Projekt Red, она считалась самой ожидаемой игрой этого года. В CD Projekt RED анонсировали Cyberpunk 2077 с 2012 года. Среди предыдущих проектов студии - трилогия "Ведьмак" по мотивам одноименной серии фэнтези-романов Анджея Сапковского.

Релиз Cyberpunk неоднократно откладывался. Она вышла 10 декабря, после чего игроки начали жаловаться, что игра вышла с багами.

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Дата
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