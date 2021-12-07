Выпустили трейлер новой части "Матрицы"

Главные роли в четвертой "Матрице" сыграли Киану Ривз и Керри-Энн Мосс. Фото: скриншот с видео

Студия Warner Bros. представила трейлер нового фильма "Матрица: Воскресение". Картина станет четвертой в культовой серии "Матрицы".

В украинский прокат фильм выйдет 22 декабря этого года. Тогда же фильм выйдет на стриминговом сервисе HBO Max.

Судя по трейлеру, события будут развиваться то в цифровом мире матрицы, то в реальном. Главный герой Нео, которого играет Киану Ривз, очевидно, должен вспомнить события прошлого, ведь в трейлере постоянно показывают сцены из предыдущих частей "Матрицы".

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Режиссером и сценаристом нового фильма выступила Лана Вачовски. Она вместе со своей сестрой Лилли была авторами первых трех частей "Матрицы".

Warner Bros. анонсировала выход "Матрицы 4" в августе прошлого года. Выход фильма в прокат ждали 21 мая 2021, но из-за пандемии коронавируса съемки прекращали.

Главные герои ленты "Матрица" Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс (в фильме Тринити) приняли участие в стильной фотосессии для свежего выпуска журнала Entertainment Weekly. Также актеры поделились, как работали над четвертой частью фильма "Матрица: Воскресенье".