В Dolce&Gabbana и Dior: стильный Киану Ривз попозировал на крыше для журнала

Канадский актер и режиссер 57-летний Киану Ривз снялся в модных нарядах для американского журнала Esquire.

Звезда фильма "Матрица" предстал перед камерой Натаниэля Голдберга. Ему подобрали образы от Dolce&Gabbana, Dior Men, Brunello Cucinelli, Saint Laurent и Ralph Lauren. Ривз позировал в стильном костюме, свитере и пальто.

Большинство снимков сделали на крыше дома.

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Фото: Натаниэль Голдберг для издания Esquire

Ривз является одним из популярных и самых высокооплачиваемых кинознаменитостей: в 2005-м получил звезду на голливудской Аллее славы, а в прошлом году попал в список по версии The New York Times самых величайших актеров XXI в.