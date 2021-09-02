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четверг, 02 сентября 2021 17:47

Киану Ривз отмечает 57-летие: знаковые роли самого выдающегося актера XXI в.

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Киану Ривз отмечает 57-летие: знаковые роли самого выдающегося актера XXI в.
Канадский актер Киану Ривз сегодня празднует 57-й день рождения. Фото: REUTERS

Канадский актер Киану Ривз сегодня празднует 57-й день рождения.

Он является одним из популярных и самых высокооплачиваемых кинознаменитостей: в 2005-м получил звезду на голливудской Аллее славы, а в прошлом году попал в список по версии The New York Times самых величайших актеров XXI в. Об этом пишет "Униан".

Предлагаем вспомнить самые яркие перевоплощения Ривза в фильмах.

"На гребне волны" (1991)

За сюжетом боевика, агент ФБР Джонни Юта, которого сыграл Ривз, должен проникнуть в банду воров, которые не только грабят банки, но и занимаются экстремальными видами спорта. Он должен научиться кататься на доске для серфинга, попасть в команду грабитель и доказать, что он такой, как они.

"Скорость" (1994)

Еще один боевик, в котором Ривзу досталась роль сотрудника спецслужб. Террорист после неудачной попытки минировании лифта решает отомстить антитеррористическому подразделению полиции. Он устанавливает в рейсовом автобусе бомбу, которая взорвется, если скорость транспорта будет ниже 50 миль в час.

"Адвокат дьявола" (1997)

В драме по одноименному роману Эндрю Найдермана молодой адвокат Кевин Ломакс, которого сыграл Ривз, не проигрывал за свою карьеру ни одного дела. Ему неожиданно предлагают место консультанта в нью-йоркской юридической компании, которая специализируется на защите интересов миллионеров. И Ломакс соглашается.

"Матрица" (1999, 2003)

Научно-фантастический фильм, благодаря которому актер получил бешеную популярность. В кинокартине показывают будущее, в котором людей насильно подключили восставшие машины к Матрице (компьютерной программы, которая симулирует действительность). Таким образом машины получают энергию, которая им нужна для существования, из людей. Хакер Нео, роль которого досталась Ривзу, должен освободить человечество.

"Джон Уик" (2014, 2017, 2019)

За сюжетом боевика, жизнь профессионального наемного убийца идет наперекосяк после внезапной смерти жены. Друг Джона Уика предлагает изменить опасную работу. Но потом неизвестные похищают его любимое авто и убивают собаку Дейзи. Уик возвращается к работе и хочет наказать виновных.

"Билл и Тед" (2020)

В фантастической комедии музыканты Билл (Алекс Винтер) и Тед (Ривз) когда-то мечтали стать рок-звездами. Но теперь они - ответственные главы семей. Вскоре перед ними предстал пришелец из будущего и напомнил о древнем пророчестве.

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Киану Ривз сыграет главную роль в экранизации собственного комикса BRZRKR. Он также станет продюсером картины.

Комикс, который актер создал вместе с журналистом The New York Times Мэттом Киндтом, вышел в начале марта. В нем рассказывается про бессмертного сына бога войны, который в XXI в. работает на правительство США в надежде закончить свое существование. А живет он более 80 тыс. лет.

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