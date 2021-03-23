Киану Ривз экранизирует жестокий комикс

Киану Ривз сыграет главную роль в экранизации собственного комикса BRZRKR. Также станет продюсером.

Комикс, который актер написал вместе с журналистом The New York Times Мэттом Киндтом, вышел в начале марта. В нем рассказывается про бессмертного сына бога войны, который в XXI веке работает на правительство США в надежде закончить свое существование. Живет более 80 тыс. лет.

The Verge называет комикс ультра-насильственным. Художники - Рон Гарни, Билл Крабтри, Клем Робинс и Рафаэль Грампа, которые работали в Marvel.

Комикс выпустила компания Boom. На печать поклонники собрали более $ 2 млн. Продали 615 тыс. экземпляров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Капитана Америку сделали геем

Права на комикс купила стриминговая платформа Netflix, сделает спин-офф в жанре аниме. Киану Ривз озвучит главного героя.

Автор: Netflix Киану Ривз сыграет главную роль в экранизации собственного комикса BRZRKR. Рассказывает про бессмертного сына бога войны, который в XXI веке работает на правительство США в надежде закончить свое существование. Живет более 80 тыс. лет. The Verge называет комикс ультра-насильственным.

Киану Ривз еще не снялся ни в одном фильме киновселенной комиксов Marvel. Работает над продолжениями "Джона Вика" и "Матрицы". "Мы ведем с Киану Ривз переговоры почти всегда, когда разрабатываем новый фильм. Не знаю, присоединится ли он когда-нибудь к Marvel, но мы очень хотим найти правильный способ сделать это", - говорит президент Marvel Кевин Файги. Ривз может воплотить роль злодея Крейвена с киновселенной Marvel. Это один из противников Человека-паука. Настоящее имя - Сергей Кравинов. Рос в семье русского аристократа. Когда отец стал пить, был вынужден стать вором. Из-за отсутствия денег скитался по миру, оказался в Африке. Там стал охотником. Получил сверхспособности из микстуры, сваренной из растений джунглей.