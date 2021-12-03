Матрица 4.0. Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс в фэшн-съемке рассказали о работе над фильмом

Звезды культовой ленты "Матрица" Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс приняли участие в стильной фотосессии для свежего выпуска журнала Entertainment Weekly. Также актеры поделились, как работали над четвертой частью фильма "Матрица: Воскресенье".

Канадские артисты познакомились в конце 1990-х на съемках фильма. Они сразу подружились и сохраняют дружеские отношения более 20 лет. В этом признались в разговоре с изданием.

Ни Ривз, ни Мосс не думали о том, что снова вернутся к своим ролям в "Матрице" и будут рассказывать о четвертой части. Актер на вопрос, почему согласился снова сыграть Нео, ответил: "У нас были режиссеры, которым ты хочешь сказать "да".

Фото: Дэн Уинтерс для Entertainment Weekly

Ривз также признался, что был "впечатлен тем, сколько в нем (в новом фильме. - Gazeta.ua) юмора".

"Это снова вызов "Матрице": он суперумный, ловкий, развлекательный, создает саспенс и смешной", - сказал он.

Мосс увидела в новом фильме "возможность воплощать" любовь одной из режиссеров – Ланы Вачовски.

"Я никогда не чувствовала этого раньше, что я продолжение ее сердца в этой роли", - отметила актриса.

Также она призналась, что через 20 лет трюки давались ей гораздо сложнее.

"(Речь идет. - Gazeta.ua) об уважении к тому времени, что прошло, что у моего тела трое детей. Но мне тоже понравился этот вызов", - рассказала она.

Актеры добавили, что работа над четвертой частью была похожа на воссоединение старых друзей.

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"Большинство моих сцен - с Киану, и было просто приятно посидеть напротив него и сделать это снова", - добавила Мосс.

Студия Warner Bros. выпустила трейлер четвертой части фильма "Матрица: Воскрешение". Режиссер Лана Вачовски. Главные роли сыграли Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс. По сюжету четвертая часть похожа на первую: Нео встречает Тринити и осознает, что живет в компьютерной симуляции, на которую может влиять. Премьера "Матрицы: Воскрешение" в Украине запланирована на 22 декабря. Тогда же фильм выйдет на стриминговом сервисе HBO Max.