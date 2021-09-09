Потрясающие спецэффекты и драки: выпустили трейлер новой части "Матрицы"

Показали трейлер четвертой части "Матрицы". Фото: Warner Bros. Pictures

Студия Warner Bros. выпустила трейлер четвертой части фильма "Матрица: Воскрешение". Режиссер Лана Вачовски.

Главные роли сыграли Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс. По сюжету четвертая часть похожа на первую: Нео встречает Тринити и осознает, что живет в компьютерной симуляции, на которую может влиять.

Премьера "Матрицы: Воскрешение" в Украине запланирована на 22 декабря. Тогда же фильм выйдет на стриминговом сервисе HBO Max.

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Кинокомпания Warner Bros. Pictures показала первые кадры из четвертой части франшизы "Матрица". На официальном сайте посетителям предлагается выбрать синюю или красную таблетку. После этого начинается короткий ролик с нарезкой кадров из будущей ленты.