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среда, 08 сентября 2021 00:45

Синяя или красная: оригинально представили первые кадры из новой части "Матрицы"
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В 4 части «Матрицы» Киану Ривз вернулся к роли Нео
Фото: Warner Bros. Pictures
На кадрах - новые персонажи, но детальной информации о них еще нет. Актера Ягью Абдул-Матина мы могли видеть в фильме «Кэндимэн», вышедшем в прокат в августе.
Актриса Джессика Хенвик играла в сериалах «Защитники» и «Игра престолов» - в последнем исполнила роль Нимерии Сэнд.
Джонатан Грофф известен по сериалу «Охотник за разумом». Он озвучил Кристофа в мультфильме «Холодное сердце» и сыграл короля Георга III, в оригинальной бродвейской версии мюзикла «Гамильтон».
Полную версию трейлера покажут уже 9 сентября

Кинокомпания Warner Bros. Pictures показала первые кадры из четвертой части франшизы "Матрица". На официальном сайте whatisthematrix.com посетителям предлагается выбрать синюю или красную таблетку. После этого начинается короткий ролик с нарезкой кадров из будущей ленты.

Полную версию трейлера покажут уже 9 сентября.

Премьера фильма запланирована на 22 декабря.

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Первый фильм "Матрица" вышел в 1999-м. Получил 4 премии Оскар - за лучший монтаж, визуальные эффекты, звук и монтаж звука. Следующие два фильма - "Матрица: Перезагрузка" и "Матрица: Революция" вышли в 2003-м.

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