Синяя или красная: оригинально представили первые кадры из новой части "Матрицы"

Фото: Warner Bros. Pictures

Кинокомпания Warner Bros. Pictures показала первые кадры из четвертой части франшизы "Матрица". На официальном сайте whatisthematrix.com посетителям предлагается выбрать синюю или красную таблетку. После этого начинается короткий ролик с нарезкой кадров из будущей ленты.

Полную версию трейлера покажут уже 9 сентября.

Премьера фильма запланирована на 22 декабря.

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Первый фильм "Матрица" вышел в 1999-м. Получил 4 премии Оскар - за лучший монтаж, визуальные эффекты, звук и монтаж звука. Следующие два фильма - "Матрица: Перезагрузка" и "Матрица: Революция" вышли в 2003-м.