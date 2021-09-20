Выбрали лучшие сериалы 2021 года. Есть абсолютный победитель

В ночь на 20 сентября в Лос-Анджелесе США состоялась 73-я церемония вручения главной телевизионной премии "Эмми-2021". Больше всего номинаций получили проекты HBO и HBO Max - 130 упоминаний, за ними Netflix - 129 - и Disney+ - 71.

Абсолютным фаворитом церемонии стал сериал "Корона" - он забрал все награды в категории "Драматический сериал". Также среди победителей засветились комедийные сериалы "Тед Лассо" и "Хитрости", мини-сериалы "Мейр с Исттауна", "Ход королевы".

Список основных победителей премии "Эмми - 2021"

Категория "Драматические сериалы"

Лучший драматический сериал - "Корона".

Лучшая актриса драматического сериала - Оливия Коулман, "Корона".

Автор: REUTERS Лучшей актрисой драматического сериала стала Оливия Колман, которая сыграла роль Елизавета II

Лучший актер драматического сериала - Джош О'Коннор, "Корона".

Автор: REUTERS Джош О'Коннор сыграл принца Чарльза в "Короне" и стал лучшим актером

Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале - Джиллиан Андерсон, "Корона".

Лучший актер второго плана в драматическом сериале - Тобиас Мензис, "Корона".

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Лучший режиссер драматического сериала - Джессика Хоббс, "Корона".

Лучший сценарий в драматическом сериале - Питер Морган, "Корона".

Категория "Комедийные сериалы"

Лучший комедийный сериал - "Тед Лассо".

Лучшая актриса комедийного сериала - Джин Смарт, "Хитрости".

Автор: REUTERS Джин Смарт завоевала первенство среди актрис комедийных сериалов

Лучший актер комедийного сериала - Джейсон Судейкис, "Тед Лассо".

Автор: REUTERS Джейсон Судейкис стал лучшим среди актеров комедийных сериалов

Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале - Ханна Уеддингхем, "Тед Лассо".

Лучший актер второго плана в комедийном сериале - Бретт Голдстайн, "Тед Лассо".

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Лучший режиссер комедийного сериала - Люсия Аньелло, "Хитрости".

Лучший сценарий в комедийном сериале - Люсия Аньелло, Пол Даунс, Джен Статский, "Хитрости".

Категория "Мини-сериалы"

Лучший мини-сериал - "Ход королевы".

Лучший режиссер мини-сериала - Скотт Фрэнк, "Ход королевы".

Лучшая актриса мини-сериала - Кейт Уинслет, "Мейр с Исттауна".

Автор: REUTERS Лучшей актрисой мини-сериала признали Кейт Уинслет

Лучший актер мини-сериала - Юэн МакГрегор, "Холстен".

Автор: REUTERS Лучшим актером мини-сериала назвали Юэна Макгрегора

Лучшая актриса второго плана в мини-сериале - Джулианн Николсон, "Мейр с Исттауна".

Лучший актер второго плана в мини-сериале - Эван Питерс, "Мейр с Исттауна".

Лучший сценарий мини-сериала - Микаэла Коул, "Я могу тебя уничтожить".

Режиссер и сценарист сериала "Ход королевы" Скотт Франк планирует 3 проекта. Среди них - экранизация романа Владимира Набокова "Камера обскура" 1933 года. Главную роль воплотит Аня Тейлор-Джой, исполнительница роли Бет Хармон в "Ходе королевы". Известный искусствовед влюбляется в 16-летнюю актрису. Бросает семью, дочь умирает от гриппа. Актриса проявляет меркантильный интерес к герою. Манипулирует, прокладывает путь к славе и достатку. Изменяет искусствоведу с 30-летним художником, по сюжету.