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среда, 09 декабря 2020 17:30

Режиссер сериала "Ход королевы" экранизирует роман Набокова

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Режиссер сериала &quot;Ход королевы&quot; экранизирует роман Набокова
"Ход королевы" стал самым популярным сериалом в истории Netflix. За 28 дней его посмотрели 62 млн раз. Главную роль исполнила 24-летняя Аня Тейлор-Джой. Фото: CNN

Режиссер и сценарист сериала "Ход королевы" Скотт Франк планирует 3 проекта. Среди них - экранизация романа Владимира Набокова "Камера обскура" 1933 года. Главную роль воплотит Аня Тейлор-Джой, исполнительница роли Бет Хармон в "Ходе королевы".

Известный искусствовед влюбляется в 16-летнюю актрису. Бросает семью, дочь умирает от гриппа. Актриса проявляет меркантильный интерес к герою. Манипулирует, прокладывает путь к славе и достатку. Изменяет искусствоведу с 30-летним художником, по сюжету.

"Это будет мое признание в любви к фильмам, - говорит Фрэнк в подкасте The Watch. - Я сделаю это в жанре нуар, фильм внутри фильма. Это будет грязный, порочный, но замечательный триллер".

Сам Набоков не любил этот роман и называл своей худшей, но прибыльной книгой.

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2-й проект режиссера "Ход королевы" - экранизация фантастики Мэри Д. Расселл "Птица малая", над которым поработает режиссер "Чернобыля" Юхан Ренко. Иезуитский священник и лингвист Эмилио Сандос возглавляет научную экспедицию, профинансированную Ватиканом, чтобы установить контакт с внеземной цивилизацией, по сюжету.

3-й - сценарий мини-сериала о Сэме Спейде из фильма "Мальтийский сокол" 1941-го. 60-летний детектив оказывается на юге Франции, где его настигает прошлое, по сюжету. Главную роль исполнит Клайв Оуэн.

"Ход королевы" стал самым популярным сериалом в истории Netflix. За 28 дней его посмотрели 62 млн раз. Главную роль исполнила 24-летняя Аня Тейлор-Джой.

15-летняя Бет Гармон живет в детском приюте. Обнаруживает в себе талант к игре в шахматы. Становится знаменитой после победы на чемпионате США. Чтобы стать лучшим гроссмейстером мира, должна преодолеть наркотическую зависимость и эмоциональные срывы, по сюжету.

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Дата
09
декабря

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