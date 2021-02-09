В Швеции снимут свою "Корону"

 
Ексклюзивы
1/5
Плюсы и минусы электронных трудовых - мнение экспертов
Плюсы и минусы электронных трудовых - мнение экспертов
Просмотров: 342
Европа закончилась на пороге итальянской тюрьмы - Маркив
Европа закончилась на пороге итальянской тюрьмы - Маркив
1 Просмотров: 2232
Это психоделическая дурка - Кондратюк о песне от Украины на Евровидение
Это психоделическая дурка - Кондратюк о песне от Украины на Евровидение
Просмотров: 9099
"В народе их называют"Каблучки", или "пирожки" - как купить самый дешевый автомобиль
"В народе их называют"Каблучки", или "пирожки" - как купить самый дешевый автомобиль
Просмотров: 1575
"Циклон дешевле, потому что живет меньше" - Наталка Диденко
"Циклон дешевле, потому что живет меньше" - Наталка Диденко
Просмотров: 558
Нужны прорывные идеи. Вступить в Евросоюз фронтальным способом вряд ли удастся - Иноземцев
Нужны прорывные идеи. Вступить в Евросоюз фронтальным способом вряд ли удастся - Иноземцев
Просмотров: 243
Запас хода в 300 км и разгон за 4 с: как едет самый дешевый электромобиль
Запас хода в 300 км и разгон за 4 с: как едет самый дешевый электромобиль
Просмотров: 2106
Лукашенко надоел Путину — Иноземцев
Лукашенко надоел Путину — Иноземцев
Просмотров: 4842
Гомбовцы, путря, книши: почему исчезает украинская кухня
Гомбовцы, путря, книши: почему исчезает украинская кухня
Просмотров: 7353
Как приучить детей к работе
Как приучить детей к работе
Просмотров: 279
Фото
Все фото
7
5
5
4
23
Боб Марли умел предсказывать судьбу – 12 фактов из жизни музыканта
Боб Марли умел предсказывать судьбу – 12 фактов из жизни музыканта
В свободный доступ выложили документы расстрелянного писателя
В свободный доступ выложили документы расстрелянного писателя
Анджелина Джоли продает картину Черчилля за рекордную сумму
Анджелина Джоли продает картину Черчилля за рекордную сумму
&quot;Гомонят улицы Киева на чужом языке, а моя хата звенит на родном&quot; - 110 лет назад родился Иван Гончар
"Гомонят улицы Киева на чужом языке, а моя хата звенит на родном" - 110 лет назад родился Иван Гончар
&quot;Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает&quot; - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
Видео
Все видео
Первый фильм о легендарном музыканте выходит в прокат
Первый фильм о легендарном музыканте выходит в прокат
Marvel, Форсаж, Шьямалан: трейлеры главных кинопремьер года показали на Супербоуле
Marvel, Форсаж, Шьямалан: трейлеры главных кинопремьер года показали на Супербоуле
Шоу за $7 млн: The Weeknd выступил на Супербоуле 2021 - видео
Шоу за $7 млн: The Weeknd выступил на Супербоуле 2021 - видео
Хит Берлинале-2020 выходит в украинский прокат
Хит Берлинале-2020 выходит в украинский прокат
Певица сняла полнометражный фильм
Певица сняла полнометражный фильм
Интервью
1/5
Эксперт сравнил главных тренеров "Динамо" и "Шахтера"
Эксперт сравнил главных тренеров "Динамо" и "Шахтера"
Просмотров: 180
Что надо знать накануне матча "Ливерпуль" - "Манчестер Сити"
Что надо знать накануне матча "Ливерпуль" - "Манчестер Сити"
Просмотров: 243
Как приучить детей к работе
Как приучить детей к работе
Просмотров: 279
Когда Зеленский может встретиться с Байденом
Когда Зеленский может встретиться с Байденом
Просмотров: 468
"Избиратели хотят наказать Зеленского" - рейтинг президента падает
"Избиратели хотят наказать Зеленского" - рейтинг президента падает
Просмотров: 1098
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
07 февраля 2021
Просмотров: 702
Підпишись
– Підписана на найпопулярніших блогерів. Розповідають про все, – каже Аліна. У декреті не випускала з рук смартфона, навіть коли ...
вторник, 09 февраля 2021 00:45

В Швеции снимут свою "Корону"

  Комментировать
В Швеции снимут свою &quot;Корону&quot;
Карл XVI Густав - король Швеции с 1973 года. Его жена Сильвия была переводчицей-экскурсоводом, познакомились на Олимпийских играх. Фото: Youtube

В Швеции снимут шестисерийный драматический сериал о жизни короля Карла XVI Густава. Будет выходить на телеканале TV4.

Создатели намерены сделать его в чем-то непохожим на другие проекты про монаршие семьи, как британский сериал "Корона" от Netflix и норвежский "Пересекая Атлантику".

"Оба эти сериала о том, как монархия влияет на свет в тот или иной способ. В Швеции, скорее, наоборот, - как общество поменяло королевскую семью", - сказала сценаристка сериала Аса Ланц. Ранее работала над популярным в Швеции телепроектом про нобелевского лауреата Сельме Лагерлеф.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В сериал "Корона" отказались добавить предупреждение, что сюжет вымышленный

Шведский дворец уже проинформирован о планах будущих съемок. Намерены снять несколько сезонов, каждая серия по 45 минут.

Начались съемки драмы "Спенсер". Принцессу Диану воплотила американская актриса Кристен Стюарт.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Швеции снимут свою "Корону"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Ню в смелых позах: интимные фото чемпионки мира попали в открытый доступ
Ню в смелых позах: интимные фото чемпионки мира попали в открытый доступ
10
 Просмотров: 142879
Украинка показала, как финны греют свои автомобили в лютый мороз
Украинка показала, как финны греют свои автомобили в лютый мороз
6
 Просмотров: 31221
Финалистка &quot;Супер модели&quot; снялась в откровенных позах
Финалистка "Супер модели" снялась в откровенных позах
8
 Просмотров: 25120
Maruv показала горячие фото в нижнем белье
Maruv показала горячие фото в нижнем белье
5
 Просмотров: 18162
Гороскоп на 8-14 февраля: как правильно встретить год Быка по китайскому календарю
Гороскоп на 8-14 февраля: как правильно встретить год Быка по китайскому календарю
 Просмотров: 14904
Культура
Никаких прогнозов - Джордж Мартин о дате выхода романа "Ветра зимы"
Никаких прогнозов - Джордж Мартин о дате выхода романа "Ветра зимы" Просмотров: 153
Первый фильм о легендарном музыканте выходит в прокат
Первый фильм о легендарном музыканте выходит в прокат
 Просмотров: 261
Украинский фильм покажут на Берлинском кинофестивале
Украинский фильм покажут на Берлинском кинофестивале Просмотров: 90
Marvel, Форсаж, Шьямалан: трейлеры главных кинопремьер года показали на Супербоуле
Marvel, Форсаж, Шьямалан: трейлеры главных кинопремьер года показали на Супербоуле
 Просмотров: 135
Шоу за $7 млн: The Weeknd выступил на Супербоуле 2021 - видео
Шоу за $7 млн: The Weeknd выступил на Супербоуле 2021 - видео
 Просмотров: 162
Больше всего комментируют
3
Украинцев удивят на День независимости
2
РосСМИ ведут информационную войну против американских вакцин
2
Нардеп Кива получил миллион от фирмы, след которой ведет к оккупированным территориям
2
Украина еще получит за блокирование "каналов Медведчука" - Кулеба
1
Европа закончилась на пороге итальянской тюрьмы - Маркив
Голосов: 465
Голосование По какому перенесенному культурному событию вы больше всего скучаете?
  • Книжный Арсенал
  • Кинофестиваль "Молодость"
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Leopolis Jazz Fest
  • Kyiv Comic Con
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть