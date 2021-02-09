В Швеции снимут свою "Корону"

Карл XVI Густав - король Швеции с 1973 года. Его жена Сильвия была переводчицей-экскурсоводом, познакомились на Олимпийских играх. Фото: Youtube

В Швеции снимут шестисерийный драматический сериал о жизни короля Карла XVI Густава. Будет выходить на телеканале TV4.

Создатели намерены сделать его в чем-то непохожим на другие проекты про монаршие семьи, как британский сериал "Корона" от Netflix и норвежский "Пересекая Атлантику".

"Оба эти сериала о том, как монархия влияет на свет в тот или иной способ. В Швеции, скорее, наоборот, - как общество поменяло королевскую семью", - сказала сценаристка сериала Аса Ланц. Ранее работала над популярным в Швеции телепроектом про нобелевского лауреата Сельме Лагерлеф.

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Шведский дворец уже проинформирован о планах будущих съемок. Намерены снять несколько сезонов, каждая серия по 45 минут.

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