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четверг, 28 января 2021 13:45

Кристен Стюарт перевоплотилась в принцессу Диану

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Начались съемки драмы "Спенсер". Принцессу Диану воплотила американская актриса Кристен Стюарт.

По сюжету, Леди Ди проводит рождественский уикенд 1991-го с королевской семьей. Именно в имении Виндзоров, в Норфолке, принцесса решит расстаться с Чарльзом. Лента покажет, как эти три дня изменили жизнь Дианы, но трагическая смерть останется за кадром.

Режиссер - Пабло Ларраин. Снял драму "Джеки" про первые дни Жаклин Кеннеди после убийства мужа. Сценарий напишет Стивен Найт, работавший над сериалами "Острые козырьки" и "Табу".

Автор: Sky News
  К двадцать пятой годовщине со дня смерти принцессы Дианы готовят новый художественный фильм "Спенсер". Главную роль в картине сыграет Кристен Стюарт. Призналась, что самым трудным было научиться разговаривать с британским акцентом.
К двадцать пятой годовщине со дня смерти принцессы Дианы готовят новый художественный фильм "Спенсер". Главную роль в картине сыграет Кристен Стюарт. Призналась, что самым трудным было научиться разговаривать с британским акцентом.

"Это погружение в эмоциональное представление о том, кем была Диана в поворотный момент ее жизни. Это мучительное усилие для нее - вернуться к себе, сложить все эти части, начиная с фамилии Спенсер, поскольку Диана пытается держаться за то, что значит для нее это имя, что за ним стоит", - говорит актриса Кристен Стюар в интервью EW. Призналась, что самым сложным было научиться говорить с британским акцентом.

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Съемки будут проходить в Германии и Великобритании. Премьера запланирована на осень 2021 года.

В британском сериале "Корона" принцессу Диану воплотила 24-летняя Эмма Коррин. До этого снималась в двух сериалах. Детектив "Гранчестер" и американское шоу о дворецком Бэтмена "Пенниуорт". В последующих сезонах Диану сыграет другая актриса. Австралийка Элизабет Дебики. Появилась в триллере Кристофера Нолана "Тенет".

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