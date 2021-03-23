Выбрали лучшие сценарии фильмов и сериалов

Назвали победителей премии Гильдии сценаристов США. Приз за "Лучший оригинальный сценарий" достался фильму "Перспективная девушка".

"Женщина стремится отомстить за изнасилование своей подруги, которое привело к суициду. Авторское кино с сильным женским голосом. Об очевидной проблему, которую большинство умалчивают, а она существует, - говорит кинокритик Денис Буданов. - Это первый фильм режиссера и сценариста Эмеральд Феннелл. К дебютов всегда снисхождение, а когда классный - как в этом случае - это вообще вау.

Жанровое кино сталкивается с остро социальной порядком, которую невозможно игнорировать. Всегда есть вероятность, что занесет куда-то в одну сторону. Здесь все плавно и одно другому не мешает. Безумно классная Кэри Маллиган в главной роли и крутой финал в стиле триллера. Хотя и просчитывается, но при этом не разочаровывает. Такой фильм было бы трудно снять два-три года назад, а теперь это возможно ".

Главную роль воплотила Кэрри Маллиган.

"Лучший адаптированный сценарий" - комедия "Борат 2" о казахского журналиста, который берет интервью у американцев.

В категории "Самые драматические и комедийные сценарии" победили сериалы "Корона" и "Тед Лассо". Тренера провинциальной команды колледжа по американскому футболу приглашают на должность менеджера английской команды Премьер-лиги "Ричмонд", несмотря на отсутствие какого-либо опыта, по сюжету "Тед Лассо".

Автор: Apple TV В сериале "Тед Лассо" Джейсон Судейкис сыграл тренера провинциальной команды колледжа по американскому футболу, которого приглашают на должность менеджера английской команды Премьер-лиги "Ричмонд", несмотря на отсутствие какого-либо опыта.

Сериал "Корона" выходит на Netflix, рассказывает о британской монаршей семье. В четвертом сезоне снялись Джиллиан Андерсон, Эмма Коррин, Оливия Колман и Хелена Бонэм-Картер.

Сериал раскритиковал брат принцессы Дианы граф Чарльз Спенсер. Отказался предоставлять для съемок семейный замок Олпорп.

"Меня беспокоит, что люди смотрят сериал и забывают, что смотрят художественный фильм. Особенно это касается иностранцев, - говорил граф в одном из интервью. - У сериала много домыслов и вымыслов, не так ли? Вы можете полагаться на факты, но детали между ними - не факт. Я считаю своим долгом заступиться за Диану, когда это необходимо. Она оставила меня опекуном своих сыновей. Моя роль - сохранить о нем память ".

Также наград удостоились "Миссис Америка" и "ферзевом гамбит", как лучшие оригинальный и адаптированный мини-сериалы.

События в "Миссис Америка" посвящены истории борьбы за 19-ю поправку в Конституции США о равных правах независимо от пола. Против них выступает активистка-консерваторка Филлис Шлефли, которую воплотила Кейт Бланшетт.

"Ферзевом гамбит" - рекордсмен Netflix. Его посмотрели 62 млн зрителей. Получил 2 "Золотых глобуса" и 2 награды Critics 'Choice Awards. Главную роль исполнила 24-летняя Аня Тейлор-Джой. В основу сюжета сериала лег роман Уолтера ТЕВИС, выданный в 1983 году.

15-летняя Бет Гармон живет в детском приюте. Обнаруживает в себе талант к игре в шахматы. Становится знаменитой после победы на чемпионате США. Чтобы стать лучшим гроссмейстером мира, должен преодолеть наркотическую зависимость и эмоциональные срывы, по сюжету.

"Ферзевом гамбит" выстрелил, но это не сериал десятилетия, а один из неплохих 2020 года, - говорит писатель и сценарист, шахматист Михаил Брыных. - Мы привыкли, что незначительный бюджет в голливудских и европейских фильмах почти автоматически означает, что снято попало, - говорит Михаил Брыных. - Надо отдать должное создателям, "ферзевом гамбит" качественный в деталях. Казалось бы, нафига картине такая натуральная шахматная начинка? Для чего брать консультантом Гарри Каспарова (русский гроссмейстер, бывший чемпион мира по шахматам. - Gazeta.ua), чтобы он ставил матче, заставлял грамотно разыгрывать? В этом не было необходимости. На это обращает внимание 0,01 процентов зрителей, имеющие квалификацию не ниже, чем хотя бы 2-3-й разряд. Однако заморочилися. Им важно, чтобы об этом все сказали, написали, отметили ".