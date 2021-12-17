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пятница, 17 декабря 2021 13:15

Второй сезон "Ведьмака" выпустили в украинском дубляже на Netflix

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На стриминговой платформе Netflix 17 декабря вышел второй сезон фэнтези-сериала "Ведьмак". Все восемь эпизодов представили на сервисе одновременно. Серии длительностью час доступны в украинском дубляже и на языке оригинала с украинскими субтитрами.

Второй сезон "Ведьмака" основан на романе польского писателя Анджея Сапковского "Кровь эльфов". Создатели сериала отметили, что фанаты одноименной серии видеоигр студии CD Projekt Red тоже могут рассчитывать на множество сюрпризов.

Автор: instagram.com/netflixua
  Выпустили второй сезон фэнтези-сериала "Ведьмак"
Выпустили второй сезон фэнтези-сериала "Ведьмак"

"Большинство нашей аудитории услышала о "Ведьмаке" только через видеоигры. Так что мы хотим отдать им должное", - сказала шоу-раннер Лорен Смит Хиссрих.

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Трейлер второй части представили еще в октябре.

"Ведьмак" – американо-польский сериал, снятый по мотивам одноименной серии романов писателя Анджея Сапковского. Премьера первого сезона прошла 20 декабря 2019 года.

Сериал основан на рассказах и романах Сапковского, а также в одноименной серии видеоигр студии CD Projekt Red. В первом сезоне "Ведьмака" сюжет развивается в трех временных линиях и знакомит нас с персонажами саги - охотником на монстров Геральтом из Ривии (Генри Кавил), волшебницей Еннифер из Венгерберга (Аня Чалорта), веселым бардом Яскиром (Джои Бейти), юной королевой (Фрейя Аллан), а также их союзниками и врагами по борьбе с империей Нильфгаард.

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Дата
17
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