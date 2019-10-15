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вторник, 15 октября 2019 10:03

Впервые за почти 30 лет Букеровскую премию получили сразу две писательницы

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Впервые за почти 30 лет Букеровскую премию получили сразу две писательницы
Фото: Reuters

Канадская писательница Маргарет Этвуд и британская Бернардин Эваристом стала лауреатом Букеровской премии

Отличие сразу двух лауреатов нарушает правила премии, но жюри объяснило, что просто не смогло выбрать, какой из двух произведений является лучшим, об этом сообщает ВВС.

Этвуд отметили за роман "Заветы" (The Testaments). Это сиквел одного из ее самых известных произведений - "Рассказы служанки". Сюжет "Заветов" разворачивается через 15 лет после событий предыдущей книги. Место действия - то же: патриархально-тоталитарное государство Республика Галаад, где суровые законы общества лишают женщин каких-либо прав, оставляя им единственную функцию - рождение детей.

Британка Бернардин Эваристом получила награду за роман "Девушка, женщина, все остальное" (Girl, Woman, Other). В нем автор рассказывает истории жизней 12 персонажей, большинство из которых - темнокожие британки. Каждому персонажу посвящена глава, и их пути удивительным образом пересекаются несмотря на совершенно разные биографии.

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Писательницы разделят премию в размере 50 тыс. Фунтов стерлингов (примерно $ 60 тыс.), И обе войдут в историю Букера: 79-летняя Этвуд как старейший лауреат в истории, а Эваристом - первая темнокожая писательница, получившая премию.

Букеровская премия - самая престижная литературная награда, с 1969 года ежегодно вручается в Великобритании. Последний раз сразу двух лауреатов премии определяли в 1992 году, после чего правила конкурса изменили. С тех пор организаторы ежегодно предупреждают жюри, победителем может быть только один автор.

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