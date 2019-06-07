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воскресенье, 09 июня 2019 21:45

Воспитанники Ивана Дорна белорусская группа "Союз" приедут в Киев

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Воспитанники Ивана Дорна белорусская группа &quot;Союз&quot; приедут в Киев
Вокалист Алексей Чумак (слева) и ударник Станислав Мурашко, группа "Союз". mewos.in.ua

21 июня в киевском клубе Mezzanine состоится концерт минской группы "Союз". Группа выступает в жанре экспериментальной поп-музыки. Концерт пройдет в поддержку альбома "II". Пластинка вышла в продюсерском центре Ивана Дорна Masterkaya. Ударник коллектива Станислав Мурашко играет в украинской группе "Валентин Стрыкало" на бас-гитаре.

Сами музыканты характеризуют свою музыку как "романтику жизни в большом мире". Песни группы "Союз" описывают обыденность и депрессию на фоне однообразной жизни. Например, хит группы "Что делать".

"Песня о том моменте, когда вся жизнь в своей монотонности дошла до мертвой точки - после этого, хочешь ты или не хочешь, ожидает перерождение", - сказал вокалист группы Алексей Чумак.

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Masterskaya - продюсерский центр и звукозаписывающая компания певца Ивана Дорна. Артист анонсировал, что в рамках этого проекта появится еще и концертное пространство. Самая известный группа центра Masterskaya - электронный коллектив Yuko.

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