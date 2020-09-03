Volia и Netflix покупают украинские фильмы

Компании Volia и FILM.UA Group договорились о долгосрочном сотрудничестве и заявили о старте совместного проекта - "Мир украинского кино".

В субботу, 12 сентября, специально ко Дню украинского кинематографа, запланирован старт проекта "Мир украинского кино". Каждую субботу, в течение шести недель, в 20:00, на телеканале CINE+ зрителя ожидает украинский фильм из пакета FILM.UA Distribution. Выход каждой картины будет сопровождаться анонсом на YouTube-канале Кинофан в формате интервью с актерами и создателями кинопроизведения. Таким образом, зритель получит возможность всецело прочувствовать идею и настроение фильма.

"Film.ua, на мой взгляд, самая яркая киностудия Украины. Продукты студии, фильмы, покупают не только украинские, но и всемирно известные компании, тот же Netflix. Это свидетельствует о высоком уровне качества украинских фильмов. Нам есть чем гордиться", - Антон Дзюбенко, СЕО компании Volia.

Откроет цикл украинский фэнтези-фильм "Сторожевая застава" режиссера Юрия Ковалева. Эта лента прекрасно подходит для вечера в кругу семьи. В центре сюжета — приключения современного школьника Вити, который через портал времени попадает в прошлое — на тысячу лет назад.

Также, запланированы выходы таких фильмов:

19 сентября - "Віддана". Романтично-фантазийная лента создана по мотивам романа современной украинской писательницы Софии Андрухович "Феликс Австрия". История расскажет о двух девушках, которые выросли вместе. Подруги, сестры, служанка и госпожа… Или все несколько сложнее? Их корни сплелись так крепко, что эта связь в одночасье и животворящая, и губительная.

26 сентября - "Сумасшедшая свадьба", "Сумасшедшая свадьба 2". Этот день по праву можно переименовать в День юмора, так как зритель встретится с уже полюбившимися и такими близкими комедиями. А для тех, кто впервые увидит фильмы: отец семейства, Василий Середюк, отдаст замуж драгоценных дочерей. Как и за кого - узнаете уже скоро. Но точно будет интересно и смешно!

3 октября - "Фокстер и Макс". Это семейный фильм режиссера Анатолия Матешко. Двенадцатилетний школьник Макс находит баллончик с нано-красками и рисует граффити собаки. Неожиданно рисунок оживает и превращается в пса-наноробота с супер-возможностями. Конечно, за технологией будут охотиться злодеи, которые не остановятся ни перед чем. Вас ждет история о настоящей дружбе, полная приключений.

10 октября - "Черкаси". Фильм, основанный на реальных событиях, поведает историю одноименного тральщика, который весной 2014 вместе с другими украинскими кораблями был заблокирован в озере Донузлав. История последнего украинского корабля в Крыму, который сопротивлялся и продолжал отважную борьбу с оккупантом.

17 октября - "Незламна". Полнометражный историко-биографический фильм режиссёра Сергея Мокрицкого. Фильм повествует о судьбе легендарной женщины-снайпера - Людмилы Павличенко, уничтожившей в годы войны 309 солдат и офицеров войск нацистской Германии.

Компании Volia и FILM.UA Group договорились о долгосрочном сотрудничестве

"Добиться успеха можно только работая сообща, в партнерствах. Мы рады прийти к соглашению с крупнейшим из операторов, рады линейке в прайм-тайм, а это значит, что украинское кино увидят еще больше зрителей. "Мир украинского кино" - это только старт. Мы верим, что это начало большого сотрудничества", - прокомментировала Виктория Ярмощук, CEO FILM.UA Group.

Каждую из премьер можно будет купить с помощью услуги TVOD (покупка просмотра фильма для пользователей Kaonbox), данный сервис будет доступен всем желающим уже к 2021 году. Стоимость покупки просмотра фильма будет составлять всего 39 грн/48 часов. Это выгодная альтернатива совместному походу в кино, можно устраивать домашние просмотры премьер для всей семьи по цене одного билета.