Киевский городской голова Виталий Кличко и мэр Флоренции Дарио Нарделли договрились о установке в итальянском городе памятника Тарасу Шевченко. kyivcity.gov.ua

Во Флоренции установят памятник Тарасу Шевченко. Об этом договорились киевский городской голова Виталий Кличко и мэр итальянского города Дарио Нарделли. Монумент появится в историческом центре Флоренции недалеко от кафедрального собора Santa Maria del Fiore, на площади перед публичной библиотекой Biblioteca delle Oblate. Эта часть города считается одной из наиболее посещаемых туристами мест в Европе.

Автором монумента Кобзарю станет скульптор Олег Пинчук. Памятник возведут за счет украинских меценатов.

В 2015-м, совместными усилиями Киевской городской власти, Посольства Италии в Украине и межпарламентской группы дружбы Украины и Италии в Киеве на Владимирской горке открыли памятник итальянскому поэту, что родился во Флоренции, Данте Алигьери.

Это совместное произведение итальянского скульптора Лучано Массари и украинского архитектора Леонида Малого.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Мост Кличко" усилят супербронированным стеклом

Киев и итальянская Флоренция города-побратимы с июля 1967 года. В Днепровском районе столицы есть улица Флоренции. В 1989-м на жилом массиве Троещина открыли кинотеатр "Флоренция".