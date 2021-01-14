Видел первое выступление AC/DC. Не считывалось, что станут знаменитыми - музыкант Александр Пипа

Австралийская группа AC/DC выпустила первый за шесть лет альбом Power Up. Это семнадцатая пластинка рокеров. Посвящена основателю группы и гитаристу Малкольму Янгу, который умер в 2017-м. Фото: Instagram

"Впечатления, как и от 17 предыдущих альбомов. Никто даже не постарел. Кто-то умер. Но это не повлияло на музыку, - рассказал журналу "Країна" Александр Пипа, ексбасист групп "Вопли Видоплясова" и "Борщ" о новом альбоме австралийской рок-группы AC/DC. Пластинка Power Up возглавила хит-парад 22 стран. В частности Аргентины, Канады, Германии, Франции, Италии, Швеции, Чехии, Великобритании, США.

Выступают с 1973-го. Предыдущая пластинка вышла 6 лет назад. Был риск, что группа распадется. Ударника Фила Радда арестовали по обвинению в хранении наркотиков. У солиста Брайана Джонса начались проблемы со слухом. Басист Клифф Уильямс ушел из группы. 2017-го умер один из ее основателей гитарист Малькольм Янг.

"Они придумали стиль, до сих пор в нем работают. В этом ценность группы, - продолжает Пипа. - Тысячи других пытаются их скопировать. Но круто только в их исполнении. Это не классический рок, не хард, не металл. Это не похоже ни на что. Промежутки между нотами и аккордами имеют большее значение, чем сами ноты и аккорды. Это большая редкость в современной музыке. Тексты же, наоборот, просты. Посмотришь на участников и не скажешь, что рок-звезды. Ведут себя, как "ребята из народа". Бон Скотт был водителем их автобуса до музыкальной карьеры.

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1979-го довели свой стиль до совершенства, в следующем году утвердили с помощью записи на дорогой студии на Багамах. Пластинку Back in Black сразу планировали как прорыв. Хотя и посвятили погибшему вокалисту Бону Скотту. Захлебнулся собственной блевотиной, что знаково для рокера. Вместо остаться известной рок-группой, стали легендарной. Back in Black до сих пор в десятке самых продаваемых альбомов. Но после него AC/DC нет смысла слушать. Знаю, что будет то же самое. Это не плохо. Просто это не подходит меломану, который постоянно ищет новое.

Сейчас в группе @Traktor играю с бельгийским барабанщиком Дэйвом Ли. Старше меня на 10 лет. Видел AC/DC во время 1-го выступления в Англии 1974 года. Говорит, не считывалось, что станут знаменитыми. Тогда не пришло их время. Заканчивалась эпоха психоделики, а панка - еще не началась.

В конце 1980-х во Франции на ура шел кавер "Вопли Видоплясова" на Highway to Hell - "Галю, приходь". Олег Скрипка придумал песню еще до ВВ. Тогда была такая традиция писать украинские тексты на западные хиты. Получалось весело".

Полную версию материала читайте в журнале "Країна" от 14 января.