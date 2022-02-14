Артистка Верка Сердючка впервые за 20 лет выпустила песню на украинском языке "Є пропозиція".

Хит "Є пропозиція" стал саундтреком к фильму "Большая прогулка", премьера которой состоится 24 февраля. Клип звезда опубликовала на YouTube.

"Есть предложение проснуться утром вдвоем. Разве предложение может быть самым романтичным? В нем есть все – и примирение после ссоры, и интересные планы на ночь, а главное – надежда на то, что в результате все будет хорошо. А что еще нужно в это непростое время?"– подчеркнул Андрей Данилко, настоящее имя Сердючки.

Автор: instagram.com/v_serduchka Верка Сердючка выпустила песню "Є пропозиція"

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Фаны поддержали исполнителя и засыпали его положительными комментариями:

"Вот это хит, заряд позитива", "Это будет хитом, вы лучший артист", "Данилко-красавчик, а Сердючка просто суперская".

Звезда Верка Сердючка представила новогодний трек Wild Christmas. Над песней работали европейские продюсеры. Как и предыдущий сингл артиста Make It Raine Champagne, новогоднюю работу записали в шведской столице Стокгольма. В октябре Андрей Данилко, настоящее имя Сердючки, показывал фото со студии звукозаписи в Instagram.