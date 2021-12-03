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пятница, 03 декабря 2021 15:49

Wild Christmas. Верка Сердючка выпустила новогоднюю песню на английском

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Wild Christmas. Верка Сердючка выпустила новогоднюю песню на английском
Верка Сердючка выпустила новогодний трек Wild Christmas. Фото: скриншот с видео на песню

Звезда Верка Сердючка представила новогодний трек Wild Christmas. Над песней работали европейские продюсеры.

Как и предыдущий сингл артиста Make It Raine Champagne, новогоднюю работу записали в шведской столице Стокгольма. В октябре Андрей Данилко, настоящее имя Сердючки, показывал фото со студии звукозаписи в Instagram.

Авторы песни шведские продюсеры и сонграйтеры Андреас Орн и Петер Бустрём.

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Украинская актриса Инна Белоконь, известная как "мать" Верки Сердючки, уже много лет замужем за бизнесменом Олегом Белоконем и воспитывают 21-летнюю дочь Яну. Поклонники, бывало, говорили, что у Инны роман с Андреем Данилко. Но это все слухи. Сейчас семья Белоконь живет в Полтаве, где у них есть большой дом и бизнес - ресторан.

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