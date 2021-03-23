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вторник, 23 марта 2021 18:19

Как живет мать Верки Сердючки: фото

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Украинская актриса Инна Белоконь, известная как "мать" Верки Сердючки, уже много лет замужем за бизнесменом Олегом Белоконем и воспитывают 21-летнюю дочь Яну.

Сторонники иногда говорили, что у Ирины роман с Андреем Данилко. Но это все слухи. Сейчас семья Белоконь живет в Полтаве, где у них есть большой дом и бизнес - ресторан, пишет OBOZREVATEL.

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По словам самого Данилко, у них с Белоконь нежные отношения. Они могут и обниматься, и целоваться, но это все дружба.

"Мы можем вдвоем остаться в номере. Но это же ничего не значит", - отмечал ранее в интервью певец.


Инна Белоконь, которая много лет играла мать Верки Сердючки, примерила звезду "дочки". Снимок, на котором позирует Белоконь с блестящей звездой, с которой Сердючка выступала на Евровидении.

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