Как живет мать Верки Сердючки: фото

Украинская актриса Инна Белоконь, известная как "мать" Верки Сердючки, уже много лет замужем за бизнесменом Олегом Белоконем и воспитывают 21-летнюю дочь Яну.

Сторонники иногда говорили, что у Ирины роман с Андреем Данилко. Но это все слухи. Сейчас семья Белоконь живет в Полтаве, где у них есть большой дом и бизнес - ресторан, пишет OBOZREVATEL.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Андрей Данилко отмечает день рождения: 7 малоизвестных фактов о звезде

По словам самого Данилко, у них с Белоконь нежные отношения. Они могут и обниматься, и целоваться, но это все дружба.

"Мы можем вдвоем остаться в номере. Но это же ничего не значит", - отмечал ранее в интервью певец.





Инна Белоконь, которая много лет играла мать Верки Сердючки, примерила звезду "дочки". Снимок, на котором позирует Белоконь с блестящей звездой, с которой Сердючка выступала на Евровидении.