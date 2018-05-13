Вакарчук назвал лучшее выступление Евровидения-2018

 
Ексклюзивы
1/5
"На ваших глазах ребенок проживает 10 дней и умирает" - Ирма Витовская
"На ваших глазах ребенок проживает 10 дней и умирает" - Ирма Витовская
Просмотров: 873
Московский патриархат сотрудничает с силовыми структурами РФ - эксперт
Московский патриархат сотрудничает с силовыми структурами РФ - эксперт
4 Просмотров: 756
"Раб на российских кораблях выучил одно слово" - Ирма Витовская рассказала о проекте "Афродизиак"
"Раб на российских кораблях выучил одно слово" - Ирма Витовская рассказала о проекте "Афродизиак"
Просмотров: 2277
"Лупили куда попало" - журналист Gazeta.ua рассказал подробности избиения правоохранителями
"Лупили куда попало" - журналист Gazeta.ua рассказал подробности избиения правоохранителями
Просмотров: 1837
В столкновениях под имением Левочкина пострадал журналист Gazeta.ua
В столкновениях под имением Левочкина пострадал журналист Gazeta.ua
4 Просмотров: 2961
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
17 Просмотров: 51965
Известная актриса рассказала, чего не хватает украинскому театру
Известная актриса рассказала, чего не хватает украинскому театру
1 Просмотров: 1476
"Обманывают людей" - чиновники мешают приходам переходить в Киевский патриархат
"Обманывают людей" - чиновники мешают приходам переходить в Киевский патриархат
Просмотров: 3384
Назвали роль "Интера" в планах Кремля
Назвали роль "Интера" в планах Кремля
Просмотров: 7821
"Я боюсь смотреть украинское кино с интимными сценами" - Витовская
"Я боюсь смотреть украинское кино с интимными сценами" - Витовская
Просмотров: 2151
Фото
Все фото
6
16
10
5
10
&quot;Скульптуры доставали из огня&quot; - показали фильм об украинском Микеланджело
"Скульптуры доставали из огня" - показали фильм об украинском Микеланджело
Женская сила, настольные игры и ключи от королевства: как прошел третий день Детского форума
Женская сила, настольные игры и ключи от королевства: как прошел третий день Детского форума
Плач Иеремии сыграли во Львове трехчасовой концерт
Плач Иеремии сыграли во Львове трехчасовой концерт
Покажут раритетные украинские книги, изданные в Германии
Покажут раритетные украинские книги, изданные в Германии
На выставку &quot;100 лет!&quot; привезли 102 работы польских художников
На выставку "100 лет!" привезли 102 работы польских художников
Видео
Все видео
От просмотра делается не по себе: иностранные критики о "Донбассе" Лозницы
От просмотра делается не по себе: иностранные критики о "Донбассе" Лозницы
Как жюри из России оценило украинского конкурсанта Евровидения Melovin
Как жюри из России оценило украинского конкурсанта Евровидения Melovin
Потап с подопечными записали саундтрек к комедии
Потап с подопечными записали саундтрек к комедии
Меловин исполнил конкурсную песню посреди улицы
Меловин исполнил конкурсную песню посреди улицы
Закончился первый полуфинал Евровидения-2018: видео выступлений победителей
Закончился первый полуфинал Евровидения-2018: видео выступлений победителей
Интервью
1/5
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
5 Просмотров: 12303
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
Просмотров: 2646
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
1 Просмотров: 7902
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
2 Просмотров: 6786
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 2187
Колонка
Анна Щокань
Анна Щокань
13 мая 2018
Просмотров: 0
Незалежний Богдан
– Переїхав у Київ волонтерством займатися. Подобається мені в столиці. Можливостей допомагати більше. Вчора для бездомних їжу роздавав, ...
воскресенье, 13 мая 2018 07:46

Вакарчук назвал лучшее выступление Евровидения-2018

  Комментировать
Вакарчук назвал лучшее выступление Евровидения-2018
Сальвадор Собрал (слева) выступил с бразильским музыкантом Каэтану Велозу. Фото: RTVE.es

Украинский музыкант и лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук рассказал, кто, по его мнению, лучше выступил во время финала песенного конкурса Евровидение.

Фаворитом музыканта стал прошлогодний победитель Сальвадор Собрал из Португалии.

Он выступил после всех конкурсантов, спев свою победную песню Amar Pelos Dois с бразильским музыкантом Каэтану Велозу.

"Лучшее выступление Евровидение - это победитель прошлогоднего Евровидения Сальвадор Собрал. Без всяких балетов, танцев и фейерверков, да еще и с Каэтану Велозу. Аж дыхание захватывает ... Дай Бог им здоровья!" - написал Вакарчук в Twitter.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Евровидение-2018: зритель прорвался на сцену и забрал микрофон участницы

Победительницей Евровидения-2018 стала представительница Израиля Нетта Барзилай. Второе место заняла Элени Фурейра с Кипра. Тройку лидеров закрыли представители Италии Ермаль Цель и Фабрицио Моро. Участник от Украины певец Меловин занял 17 место.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Вакарчук назвал лучшее выступление Евровидения-2018». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
мая

Первый грузовой самолет сконструировал украинец

Боевики устроили засаду возле Маячки: 4 года назад погибли 6 десантников

Самое читаемое
Бывшая жена Джонни Деппа эпатировала едва прикрытым бюстом на красной дорожке
Бывшая жена Джонни Деппа эпатировала едва прикрытым бюстом на красной дорожке
8
 Просмотров: 77875
&quot;Королева Харькова&quot;, с которой сыграл свадьбу Александр Ярославский
"Королева Харькова", с которой сыграл свадьбу Александр Ярославский
18
 1 Просмотров: 73780
Раскованная Ирина Шейк без трусов позировала в Каннах
Раскованная Ирина Шейк без трусов позировала в Каннах
24
 Просмотров: 58671
&quot;Шахтер&quot; получил бракованный Кубок Украины
"Шахтер" получил бракованный Кубок Украины Просмотров: 17145
Сыну нардепа вынесли приговор за ограбление
Сыну нардепа вынесли приговор за ограбление
 1 Просмотров: 15075
Больше всего комментируют
38
Премьера Яценюка насильно свергли с должности - полиция начала расследование
9
Украина не имеет сейчас перспектив вступления в ЕС
9
Цены на газ рекордно выросли
4
Московский патриархат сотрудничает с силовыми структурами РФ - эксперт
3
"Возьму оружие и пойду" - российский рок-певец собрался воевать вместе с террористами ЛНР
Голосов: 1385
Голосование Премьеру какого украинского фильма Вы ожидаете больше всего?
  • "Когда падают деревья" (реж. Марыся Никитюк)
  • "Тарас. Возвращение" (реж. Александр Денисенко)
  • "Позывной Бандерас" (реж. Заза Буадзе)
  • "Свингеры" (реж. Андрейс Экис)
  • "Дикое поле" (по роману Сергея Жадана "Ворошиловград", реж. Ярослав Лодыгин)
  • "Брама" (реж. Владимир Тихий)
  • "Тайный дневник Симона Петлюры" (реж. Лесь Янчук)
  • "Похищенная принцесса Руслан и Людмила" (реж. Олег Маламуж)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua