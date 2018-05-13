Вакарчук назвал лучшее выступление Евровидения-2018

Сальвадор Собрал (слева) выступил с бразильским музыкантом Каэтану Велозу. Фото: RTVE.es

Украинский музыкант и лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук рассказал, кто, по его мнению, лучше выступил во время финала песенного конкурса Евровидение.

Фаворитом музыканта стал прошлогодний победитель Сальвадор Собрал из Португалии.

Он выступил после всех конкурсантов, спев свою победную песню Amar Pelos Dois с бразильским музыкантом Каэтану Велозу.

"Лучшее выступление Евровидение - это победитель прошлогоднего Евровидения Сальвадор Собрал. Без всяких балетов, танцев и фейерверков, да еще и с Каэтану Велозу. Аж дыхание захватывает ... Дай Бог им здоровья!" - написал Вакарчук в Twitter.

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Победительницей Евровидения-2018 стала представительница Израиля Нетта Барзилай. Второе место заняла Элени Фурейра с Кипра. Тройку лидеров закрыли представители Италии Ермаль Цель и Фабрицио Моро. Участник от Украины певец Меловин занял 17 место.