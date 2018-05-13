Результаты Евровидения: победил Израиль, Украина не вошла в десятку

Нетта стала победительницей Евровидения. Фото: Styler RBC

Победительницей песенного конкурса Евровидение-2018 стала представительница Израиля - певица Нетта Барзилай с песней Toy. По результатам голосования зрителей и жюри она получила максимальный балл.

Это четвертая победа Израиля на конкурсе. Исполнители из этой страны становились первыми в 1978, 1979 и 1998 годах.

По правилам конкурса, Евровидение-2019 состоится в Израиле. Место проведения определят позже.

Представитель от Украины певец Меловин занял 17 место.

В прошлом году победителем Евровидения стал португальский певец Сальвадор Собрал. Получил рекордное количество баллов.