Евровидение-2018: зритель прорвался на сцену и забрал микрофон участницы

На сцене Евровидения-2018 произошел инцидент. Фото: youtube.com

Во время номера певицы SuRie, которая представила Великобританию на Евровидении-2018, один из зрителей попытался сорвать выступление.



Певица исполняла конкурсную песню Storm. На сцену выбежал человек в шапке и с рюкзаком.

В микрофон выкрикнул: "Нацисты медиа Великобритании, мы требуем свободы".

Охрана вывела мужа со сцены. Исполнительница продолжила петь.

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В прошлом году во время выступления Джамалы в финале Евровидения-2017 пранкеры Виталий Седюк, завернутый в австралийский флаг, выбежал на сцену и показал обнаженные ягодицы зрителям.