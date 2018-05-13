Евровидение-2018: зритель прорвался на сцену и забрал микрофон участницы

Во время номера певицы SuRie, которая представила Великобританию на Евровидении-2018, один из зрителей попытался сорвать выступление.
Певица исполняла конкурсную песню Storm. На сцену выбежал человек в шапке и с рюкзаком.
В микрофон выкрикнул: "Нацисты медиа Великобритании, мы требуем свободы".
Охрана вывела мужа со сцены. Исполнительница продолжила петь.
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В прошлом году во время выступления Джамалы в финале Евровидения-2017 пранкеры Виталий Седюк, завернутый в австралийский флаг, выбежал на сцену и показал обнаженные ягодицы зрителям.
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