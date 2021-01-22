В защитных костюмах на Щекавице: группа Go-A презентовала новый клип

По сюжету, собравшись на киевской горе Щекавица в защитных костюмах музыканты провели своеобразный обряд призывания весны. Фото: instagram.com/go_a_band

Украинская электро-фолк-группа Go-A, которая будет представлять Украину на Евровидении 2021 в Роттердаме, опубликовала новый клип.

Фольклор Полесья вдохновил участников создать видео на песню "Шум". Представляя ее в соцсетях, они назвали композицию "манифестом в форме музыкального видения предков о мироздании".

"Добавили немного дарк-техно-стайла и получили новую форму древнего магического обряда. Символически "водим шум", как потребность в объединении ради общей цели. Вместе мы можем все - помните об этом. Давайте не будем забывать ценить то, что имеем!", - написали они.

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По сюжету, собравшись на киевской горе Щекавица в защитных костюмах, музыканты провели своеобразный обряд призывания весны.

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Впервые за 15 лет на Евровидении прозвучит украиноязычная песня. Группа Go-A выступит 18 мая в 1-м полуфинале Евровидения, который будет проходить в Роттердаме, Нидерланды.