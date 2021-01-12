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вторник, 12 января 2021 17:05

Группа Go-A определилась с песней на Евровидение-2021

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Группа Go-A определилась с песней на Евровидение-2021
Солистка группы Go-A Екатерина Павленко поделилась подробностями относительно выступления на Евровидении-2021. Впервые за 15 лет на конкурсе прозвучит украиноязычная песня. Фото: Instagram

Электро-фолк-группа Go-A определилась с песней для конкурса Евровидение-2021. Будет проходить в Роттердаме, Нидерланды.

"Уже финализируем работу над нашей песней, - говорит солистка Екатерина Павленко в интервью изданию "Факты". - У нас было несколько вариантов, но остановились на самой лучшей истории, на наш взгляд. Не буду рассказывать о чем она, дождемся релиза. Скажу только, что в основу лег фольклор определенного региона".

Презентуют композицию в феврале. Впервые за 15 лет на Евровидении прозвучит украиноязычная песня.

"Мы едем на Евровидение с определенной миссией, - продолжает Екатерина. - Мы действительно хотим спеть там на украинском языке, прославить наш фольклор и доказать, что все украинское - классное, интересное, его стоит любить. Не следует думать, что это что-то второсортное и не имеет никакого значения. Мы хотим привлечь внимание к нашей культуре и корням".

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Группа Go-A выступит 18 мая в 1-м полуфинале Евровидения.

Стало известно, что некоторые исполнители смогут выступать на Евровидении этого года онлайн, с помощью сервиса Zoom. Также организаторы обновили логотип конкурса и представили проморолик.

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