Группа Go-A определилась с песней на Евровидение-2021

Электро-фолк-группа Go-A определилась с песней для конкурса Евровидение-2021. Будет проходить в Роттердаме, Нидерланды.
"Уже финализируем работу над нашей песней, - говорит солистка Екатерина Павленко в интервью изданию "Факты". - У нас было несколько вариантов, но остановились на самой лучшей истории, на наш взгляд. Не буду рассказывать о чем она, дождемся релиза. Скажу только, что в основу лег фольклор определенного региона".
Презентуют композицию в феврале. Впервые за 15 лет на Евровидении прозвучит украиноязычная песня.
"Мы едем на Евровидение с определенной миссией, - продолжает Екатерина. - Мы действительно хотим спеть там на украинском языке, прославить наш фольклор и доказать, что все украинское - классное, интересное, его стоит любить. Не следует думать, что это что-то второсортное и не имеет никакого значения. Мы хотим привлечь внимание к нашей культуре и корням".
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Группа Go-A выступит 18 мая в 1-м полуфинале Евровидения.
Стало известно, что некоторые исполнители смогут выступать на Евровидении этого года онлайн, с помощью сервиса Zoom. Также организаторы обновили логотип конкурса и представили проморолик.
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